Lukrative XRP-Investition? 02.12.2025 11:03:13

Ripple: So hätte sich ein Investment von vor 3 Jahren ausgezahlt

Das wäre der Verdienst eines frühen Ripple-Investments gewesen.

Vor 3 Jahren wurde Ripple bei 0,3967 USD gehandelt. Bei einem Investment von 100 USD in XRP zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 252,10 Ripple. Die Investition hätte nun einen Wert von 512,08 USD, da sich der Wert von Ripple am 01.12.2025 auf 2,031 USD belief. Das entspricht einem Anstieg um 412,08 Prozent.

Am 08.04.2025 erreichte XRP sein aktuelles 52-Wochen-Tief bei 1,791 USD. Am 21.07.2025 stieg der Coin auf ein 52-Wochen-Hoch bei 3,557 USD.

Redaktion finanzen.net

Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com

