Krypto-Investment 16.06.2026 11:03:13

Ripple: So hätte sich ein Investment von vor 3 Jahren ausgezahlt

Ripple: So hätte sich ein Investment von vor 3 Jahren ausgezahlt

Vor Jahren Ripple gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Am 15.06.2023 lag der Kurs von Ripple bei 0,4798 USD. Bei einem XRP-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 208,40 Ripple. Die Anlage hätte nun einen Wert von 257,90 USD, da sich der Wert eines Coins am 15.06.2026 auf 1,238 USD belief. Die Steigerung von 100 USD zu 257,90 USD entspricht einer Performance von +157,90 Prozent.

Das 52-Wochen-Tief von XRP liegt derzeit bei 1,093 USD und wurde am 06.06.2026 erreicht. Bei 3,557 USD erreichte die Kryptowährung am 21.07.2025 ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch.

Redaktion finanzen.net

Weitere Links:

Hier geht’s zum Währungsrechner
Kaufen Sie Kryptowährungen bequem, sicher und schnell – mit Bitpanda.
Werbung
Marktführer und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München mit einer Auswahl an 650+ Kryptos und mehr als 3.000 digitalen Assets. Investieren Sie jetzt – ganz ohne Ein- und Auszahlungsgebühren.
Krypto kaufen

Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com

Newssuche

GO

Devisenkurse

Name Kurs +/- %
Dollarkurs
1,1605
0,0013
0,11
Japanischer Yen
186,04
0,1800
0,10
Britische Pfund
0,8649
0,0004
0,05
Schweizer Franken
0,9225
0,0015
0,16
Hongkong-Dollar
9,0889
0,0090
0,10
Währungsrechner
mehr

Letzte Top-Ranking Nachrichten

14.06.26 Gold, Öl & Co. in KW 24: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
14.06.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 24
13.06.26 KW 24: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
13.06.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
12.06.26 KW 24: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX freundlich -- DAX im Plus -- Asiens Börsen schließlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt kann leichte Gewinne machen, während es für den deutschen Aktienmarkt nach oben geht. Die asiatischen Börsen zeigten sich am Dienstag mit unterschiedlicher Tendenz.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen