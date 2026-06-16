Ripple: So hätte sich ein Investment von vor 3 Jahren ausgezahlt

Am 15.06.2023 lag der Kurs von Ripple bei 0,4798 USD. Bei einem XRP-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 208,40 Ripple. Die Anlage hätte nun einen Wert von 257,90 USD, da sich der Wert eines Coins am 15.06.2026 auf 1,238 USD belief. Die Steigerung von 100 USD zu 257,90 USD entspricht einer Performance von +157,90 Prozent.

Das 52-Wochen-Tief von XRP liegt derzeit bei 1,093 USD und wurde am 06.06.2026 erreicht. Bei 3,557 USD erreichte die Kryptowährung am 21.07.2025 ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch.

Redaktion finanzen.net