Ripple: So lukrativ wäre ein Investment von vor 10 Jahren gewesen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Ripple gewesen.

Gestern vor 10 Jahren war ein Ripple 0,008044 USD wert. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 124 322,29 XRP. Das Investment hätte nun einen Wert von 169 289,16 USD, da sich der Wert eines Coins am 09.03.2026 auf 1,362 USD belief. Damit wäre die Investition um 16 828,92 Prozent gestiegen.

Am 05.02.2026 fiel die Kryptowährung auf ein 52-Wochen-Tief bei 1,212 USD. Das 52-Wochen-Hoch des Coins liegt derzeit bei 3,557 USD und wurde am 21.07.2025 erreicht.

Redaktion finanzen.net