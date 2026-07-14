XRP-Performance im Fokus 14.07.2026 11:03:13

Ripple: So lukrativ wäre ein Investment von vor 3 Jahren gewesen

Ripple: So lukrativ wäre ein Investment von vor 3 Jahren gewesen

So viel hätten Anleger mit einem frühen Einstieg in Ripple verdienen können.

Gestern vor 3 Jahren wurde Ripple bei 0,8131 USD gehandelt. Bei einem Investment von 1 000 USD in XRP vor 3 Jahren, wäre ein Investor nun im Besitz von 1 229,87 Ripple. Da sich der XRP-USD-Kurs gestern auf 1,065 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 309,93 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 30,99 Prozent angewachsen.

Sein aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte der Coin am 30.06.2026 bei 1,038 USD. Das 52-Wochen-Hoch der Kryptowährung liegt derzeit bei 3,557 USD und wurde am 21.07.2025 erreicht.

Redaktion finanzen.net

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