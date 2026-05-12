Investment im Blick 12.05.2026 11:03:13

Ripple: So viel Verlust wäre bei einem Investment von vor 1 Jahr angefallen

Ripple: So viel Verlust wäre bei einem Investment von vor 1 Jahr angefallen

Das wäre der Verlust bei einem frühen Investment in Ripple gewesen.

Gestern vor 1 Jahr notierte Ripple bei 2,366 USD. Bei einer XRP-Investition von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 422,65 Ripple in seinem Portfolio. Die gehaltenen Ripple wären gestern 624,10 USD wert gewesen, da sich der XRP-USD-Kurs auf 1,477 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 37,59 Prozent verringert.

Am 05.02.2026 erreichte die Kryptowährung ihr aktuelles 52-Wochen-Tief bei 1,212 USD. Sein aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte der Coin am 21.07.2025 bei 3,557 USD.

Redaktion finanzen.net

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