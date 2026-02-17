Ripple: So viel Wert wäre mit einem Investment von vor 1 Jahr verloren gegangen

So viel Verlust hätte ein frühes Investment in Ripple Anlegern gebracht.

Am 16.02.2025 notierte Ripple bei 2,728 USD. Wer vor 1 Jahr 1 000 USD in XRP investiert hat, hat nun 366,61 Ripple im Depot. Da sich der Wert von Ripple am 16.02.2026 auf 1,488 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 545,52 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 45,45 Prozent verringert.

Sein aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte der Coin am 05.02.2026 bei 1,212 USD. Am 21.07.2025 erreichte Ripple sein aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 3,557 USD.

Redaktion finanzen.net