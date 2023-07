Ripple und Solana brechen ein: Kryptokurse am Montagnachmittag im Blick

So bewegen sich Bitcoin & Co. heute

Der Bitcoin-Kurs zeigt sich am Nachmittag gegenüber dem Vortag schwächer. Um 17:10 fällt Bitcoin -3,75 Prozent auf 28.937,69 US-Dollar. Gestern stand der Kurs noch bei 30.064,08 US-Dollar.

Inzwischen fällt der Bitcoin Cash-Kurs um -3,59 Prozent auf 240,92 US-Dollar. Am Tag zuvor war Bitcoin Cash 249,90 US-Dollar wert.

In der Zwischenzeit verbucht der Ethereum-Kurs Verluste in Höhe von -2,70 Prozent auf 1.837,86 US-Dollar. Am Tag zuvor war Ethereum 1.888,82 US-Dollar wert.

Währenddessen wird Litecoin bei 88,70 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Minus von -4,84 Prozent im Vergleich zum Vortag (93,21 US-Dollar).

Nach 0,7383 US-Dollar am Vortag ist der Ripple-Kurs am Montagnachmittag um -6,71 Prozent auf 0,6888 US-Dollar gesunken.

Daneben wertet Cardano um 17:10 ab. Es geht -4,48 Prozent auf 0,3029 US-Dollar nach unten, nachdem der Kurs am Vortag bei 0,3171 US-Dollar stand.

Zudem gibt Monero nach. Um -1,96 Prozent reduziert sich der Monero-Kurs um 17:10 auf 160,45 US-Dollar, nachdem Monero am Vortag noch 163,65 US-Dollar wert war.

Währenddessen wird IOTA bei 0,1781 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Minus von -4,87 Prozent im Vergleich zum Vortag (0,1872 US-Dollar).

Währenddessen zeigt sich Verge im Minus. Im Vergleich zum Vortag (0,0054 US-Dollar) geht es um -9,05 Prozent auf 0,0049 US-Dollar nach unten.

Zudem zeigt sich der Stellar-Kurs im Sinkflug. Um 17:10 gibt Stellar um -7,16 Prozent auf 0,1449 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 0,1560 US-Dollar gemeldet wurde.

Währenddessen kommt der NEM-Kurs kaum von der Stelle. Um 17:10 werden 0,0285 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Daneben fällt Dash um -5,13 Prozent auf 31,94 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 33,67 US-Dollar.

Daneben fällt NEO um -5,17 Prozent auf 8,631 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 9,102 US-Dollar.

Der Solana-Kurs verliert derweil 6,73 Prozent auf 23,1128 US-Dollar.

Redaktion finanzen.at