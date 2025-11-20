Ripple verliert deutlich an Wert: Kommt es jetzt zum ganz großen Fall?

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Für den XRP-Token geht es in den vergangenen Tagen und Wochen deutlich abwärts, was alles andere als nach den Vorstellungen der Anleger und Investoren läuft. Doch wie weit könnte es jetzt noch abwärts gehen? Kommt es möglicherweise zum ganz großen Absturz nach unten? In diesem Beitrag analysieren wir die Situation rund um Ripple genauestens und haben die passenden Antworten parat. Im gleichen Zeitraum geht es für Bitcoin Hyper immer weiter aufwärts!

Die Verluste werden immer größer: Ein Blick auf die aktuelle Entwicklung von Ripple

Blickt man auf die Entwicklung der vergangenen sieben Tage, dann steht eine negative Entwicklung von mehr als 14 Prozent zu Buche, neben einem Kursverlust von rund 4,5 Prozent innerhalb der vergangenen vier Wochen. Damit pendelt der XRP-Token bei einem aktuellen Preis von etwa 2 US-Dollar und damit genau auf dem wichtigen Unterstützungsniveau von 2 US-Dollar. Die Gefahr vor weiteren Verlusten in den kommenden Tagen ist damit allgegenwärtig, denn die nächste Unterstützung liegt bei 1,50 US-Dollar. Die aktuelle Marktkapitalisierung liegt zudem bei 120 Milliarden. Im Vergleich dazu lag die Marktkapitalisierung noch vor wenigen Wochen bei mehr als 200 Milliarden US-Dollar.

Die Gründe der Verluste des XRP-Token im Überblick

Sucht man nach den Gründen für die Verluste des XRP-Token, dann wird man insbesondere bei der allgemein verhaltenen Marktstimmung fündig. Nachdem die Fed in den USA ihre Leitzinsen vor rund zwei Monaten um 0,5 Prozentpunkte gesenkt hat, fehlen die Aussichten auf eine weitere Zinssenkung, die die Nachfrage nach Ripple deutlich erhöhen würde. Rund um die Veränderung der Regulatorik zu Gunsten von Kryptowährungen wie Ripple herrscht faktisch eine Stille. Darüber hinaus kommt auch die Zulassung eines ersten Spot-ETFs in den USA auf der Basis von Ripple nicht großartig in Schwung, was sich ebenso in der aktuellen Preisentwicklung widerspiegelt.

Auf der anderen Seite bietet genau diese Thematik ein großes Wachstumspotenzial in der Zukunft. Sollte es in der Zukunft zu einer Auflage des besagten Spot-ETFs in den USA auf der Basis von Ripple kommen, dann ist stark davon auszugehen, dass es einen deutlichen Impuls in Richtung Norden geben wird. Experten aus dem Kryptobereich sehen trotz allen Umständen eine Zulassung in diesem Jahr noch nicht gänzlich für unwahrscheinlich. Bereits mehrere Anbieter haben über die vergangenen Wochen und Monate hinweg zahlreiche Anträge zur Zulassung gestellt.

Jetzt in Ripple investieren oder Finger weg?

Nicht wenige Anleger und Investoren fragen sich in diesem Moment, ob es sich trotz der Verluste in den vergangenen Tagen und Wochen lohnt, in den XRP-Token zu investieren. Die vergangenen Jahre haben bereits mehrfach gezeigt, wie schnell Ripple eine Trendwende vollziehen kann. Die Chancen sind damit auf der anderen Seite als äußerst realistisch einzustufen, dass es für den XRP-Token in Zusammenhang mit der Zulassung des ersten XRP-Spot-ETF bis auf einen Preis von fünf US-Dollar enorm hinausgehen könnte. Der aktuelle Zeitpunkt könnte sich damit langfristig als äußerst lohnend erweisen.

Bitcoin Hyper: Die Investmentalternative!

Bitcoin Hyper gehört zu den jungen Token, denen derzeit ein sehr hohes Potenzial zugerechnet wird und zugleich für eine Innovation am Kryptomarkt sorgt. Ein wesentlicher Punkt für das hohe Potenzial des Newcomers ist die geringe Marktkapitalisierung des Tokens, die bei initialem Börsenlisting im unteren Millionenbereich liegen wird. Im Vergleich dazu liegt die Marktkapitalisierung des Bitcoins bei rund 1,8 Billionen US-Dollar. Entsprechend groß muss die Nachfrage sein, damit sich der Altcoin nochmals in seinem Wert verdoppelt. Experten gehen daher davon aus, dass der im Presale befindliche Tokens ein Potenzial von Faktor 100 mit sich bringt.

Doch es ist eine gewisse Schnelligkeit beim Kauf geboten, denn der Kaufpreis für einen Token steigt in regelmäßigen Abständen an, ein weiteres Mal bereits in rund einem halben Tag. Der Kauf selbst kann über die Projektwebsite in nur wenigen Schritten durchgeführt werden, die unterhalb dieses Abschnitts direkt verlinkt ist. Dabei gilt es zu beachten, dass der Zugriff auf die Tokens mit dem Börsenlisting einhergeht, von da an kann über die Tokens frei verfügt werden. Empfehlenswert ist es, die Tokens im Staking zu belassen und damit gleich doppelt in der Zukunft zu profitieren.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.