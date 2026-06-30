|Frühes Investment
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30.06.2026 11:03:13
Ripple: Wie viel Anleger mit einem Investment von vor 10 Jahren verdient hätten
Ripple war gestern vor 10 Jahren 0,006817 USD wert. Bei einem XRP-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1 466 860,68 Ripple. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 551 061,01 USD, da sich der Wert von Ripple am 29.06.2026 auf 1,057 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 15 410,61 Prozent angezogen.
Am 25.06.2026 erreichte die Kryptowährung ihr aktuelles 52-Wochen-Tief bei 1,042 USD. Bei 3,557 USD erreichte Ripple am 21.07.2025 sein aktuelles 52-Wochen-Hoch.
Redaktion finanzen.net
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Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
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