Ripple: Wie viel Gewinn ein Investment von vor 3 Jahren abgeworfen hätte

So viel hätten Anleger mit einem frühen Einstieg in Ripple verdienen können.

Gestern vor 3 Jahren war ein Ripple 0,4602 USD wert. Bei einer XRP-Investition von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 21 730,18 Ripple in seinem Portfolio. Die gehaltenen Ripple wären am 18.05.2026 30 180,62 USD wert gewesen, da der XRP-USD-Kurs bei 1,389 USD lag. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 201,81 Prozent vermehrt.

Das 52-Wochen-Tief von XRP wurde am 05.02.2026 erreicht und liegt bei 1,212 USD. Das 52-Wochen-Hoch der Kryptowährung wurde am 21.07.2025 erreicht und liegt bei 3,557 USD.

Redaktion finanzen.net