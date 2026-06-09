Ripple: Wie viel Verlust ein Investment von vor 1 Jahr bedeutet hätte

So viel hätten Anleger mit einem frühen Ripple-Engagement verlieren können.

Ripple war gestern vor 1 Jahr 2,267 USD wert. Wenn ein Investor damals 10 000 USD in XRP investiert hätte, befänden sich nun 4 411,58 Ripple in seinem Portfolio. Die gehaltenen Ripple wären gestern 5 149,65 USD wert gewesen, da sich der XRP-USD-Kurs auf 1,167 USD belief. Das kommt einer Abnahme um 48,50 Prozent gleich.

Das 52-Wochen-Tief der Kryptowährung liegt derzeit bei 1,093 USD und wurde am 06.06.2026 erreicht. Am 21.07.2025 erreichte die Kryptowährung ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 3,557 USD.

Redaktion finanzen.net