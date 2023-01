Risikostreuung im Depot – Diese drei Fehler sollte kein Anleger machen

Wer Geld investiert, möchte dies bestmöglich mehren. Doch auch Verluste sollen nicht auftreten. Risiken sind zweifelsfrei vorhanden, das magische Dreieck der Geldanlage indiziert bereits, dass bei einer steigenden Renditechance eben auch damit korrelierende Risiken auftreten. Immer wieder wird die Strategie der Diversifikation als bestes Mittel gegen Verlustrisiken genannt. Doch was kann die Risikostreuung im Depot eigentlich bringen und welche Fehler sollten Anleger auf gar keinen Fall machen?

Das ist die Risikostreuung

Die Risikostreuung, auch Diversifikation, beschreibt in der Finanzwissenschaft die Aufteilung des Kapitals über verschiedene Assets, die auch unterschiedlichen Assetklassen entstammen. Damit reduzieren Anleger ihr Risiko, da sie sich nicht vollständig abhängig von der Wertentwicklung weniger Assets machen, die immer auch mit gewissen Risiken verbunden ist. Durch die Diversifikation kann man die Sicherheit erhöhen und die Volatilität reduzieren. Schließlich umfasst Diversifikation die Aufnahme von Assets, die entweder nicht miteinander oder negativ korrelieren, sodass sich diese in bestimmten Marktphasen unabhängig voneinander entwickeln und somit die Performance des Portfolios weniger volatil machen.

Diese drei Fehler sollten Anleger bei der Risikostreuung nicht machen

Diversifikation bietet Mehrwert. Händelbare Risiken sind die Folge. Doch welche Fehler sollten Anleger bei der Risikostreuung nicht machen, um alles zu riskieren?

1. Geringe Volatilität als oberstes Ziel

Starke Schwankungen in einem Portfolio werden von manchen Investoren bereits als Risiko aufgefasst. Die Standardabweichung eines Portfolios – auch Volatilität genannt – offenbart die differente Entwicklung eines Portfolios in unterschiedlichen Marktphasen. Wenn man verschiedene Assetklassen mit kaum oder negativer Korrelation in das Portfolio aufnimmt, wird dies die Volatilität reduzieren. Dennoch sollten Anleger nicht den Fehler machen, eine geringe Volatilität als das oberste Ziel zu formulieren. Schließlich kann das auch die Renditechancen deutlich mindern. Wer keine Volatilität wünscht, legt sein Geld auf einem Tagesgeldkonto an, muss dafür aber auch auf reale Renditen verzichten. Wer demgegenüber im Aktien- oder Kryptomarkt ein Engagement aufbaut, sollte ein derart gefestigtes Mindset besitzen, volatile Kursentwicklungen zu verkraften.

2. Vermeintliche Diversifikation

Risikostreuung funktioniert nur dann, wenn die Risiken auch wirklich gestreut werden. Wer beispielsweise am Aktienmarkt investiert und bereits die beliebte Coca-Cola-Aktie in sein Portfolio aufgenommen hat, sollte nicht unbedingt noch die Anteilsscheine von Pepsi kaufen. Denn obgleich es sich um zwei unterschiedliche Unternehmen und Wertpapiere handelt, agieren beide in vergleichbaren Märkten, haben ein ähnliches Geschäftsmodell und entwickeln sich häufig dementsprechend auch im Einklang. Vermeintliche Diversifikation liegt somit vor, wenn man zwar verschiedene Assets aufnimmt, diese aber stark positiv miteinander korrelieren.

3. Je mehr Diversifikation, desto besser?

Viel nützt viel – nicht bei der Diversifikation eines Portfolios. Denn rein wissenschaftlich reduziert beispielsweise ein Portfolio mit rund 15-25 Aktien die Volatilität schon signifikant, sodass der darüber hinaus gehende Mehrwert überschaubar ist. Vielmehr wird es irgendwann schwierig, den Überblick zu behalten. Wer mehr als 25 Aktien in sein Portfolio aufnimmt, könnte auch gleich einen ETF wählen. Ebenfalls gilt dies für den digitalen Währungsmarkt, sodass eine Diversifikation niemals den Rahmen sprengen sollte. Ein durchdachtes Konzept mit fokussierter Strategie sollte der Diversifikation vorgelagert sein.

Autor: Daniel Robrecht

Nach seinem Rechtswissenschaften- und Management-Studium entschied sich Daniel für eine Tätigkeit als freiberuflicher Autor und verfasst mittlerweile seit rund 10 Jahren qualitative Publikationen zu diversen Fachthemen. Als Investor sammelte er jahrelang Erfahrung mit Aktien & Kryptowährungen. Neben einem langfristigen Investitionsansatz agiert Daniel auch leidenschaftlich kurzfristig an den Märkten. Durch gezielte Weiterbildungen an internationalen Hochschulen hat er sich ein umfangreiches Wissen rund um die Kapitalmärkte, Aktien, Kryptowährungen und Decentralized Finance angeeignet. Primär konzentriert sich Daniel auf allgemeine Markttrends, spannende Aktien, Wirtschaftsnachrichten und den digitalen Währungsmarkt. Auch im Privatleben gibt es für ihn keinen Tag ohne die Finanzmärkte. Als Autor schreibt Daniel für führende deutschsprachige Publikationen in diesem Bereich. Daniel publiziert unter anderem für Finanzen.net, Business2Community, und FXStreet.de. Daniel auf LinkedIn.