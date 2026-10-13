Robinhood Just Added $25 Million Worth of Bitcoin to Its Balance Sheet. What Are the Big Takeaways for Crypto Investors?

Robinhood Markets (NASDAQ: HOOD) disclosed on Oct. 7 that it had invested $25 million of its own money into buying Bitcoin (CRYPTO: BTC) to hold on its balance sheet, which Robinhood crypto chief Johann Kerbrat told The Block mainly signals commitment to the crypto community. The news arrives just a few months after the company launched its new blockchain, the Robinhood Chain.

So what does Robinhood's move with Bitcoin really mean for investors? Let's dive in.

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