|
25.07.2026 11:42:00
Robinhood's New Blockchain Has Been a Smash Success. Here's Why That's Bearish for Ethereum.
On July 1, Robinhood Markets (NASDAQ: HOOD) launched the Robinhood Chain, an Ethereum (CRYPTO: ETH) Layer-2 (L2) blockchain built on Arbitrum's (CRYPTO: ARB) technology. Nearly three weeks in, the chain already has $257.4 million in total value locked (TVL) -- a larger sum than many networks that have been operating for years -- and it also cleared $4.5 billion of decentralized exchange (DEX) trading volume in the seven-day period ending on July 20.At the same time, Ethereum's price has been rising as a result of a narrative that more activity on Ethereum is good for the coin. In actuality, Robinhood's dynamic entry into the crypto space is bearish for the second-largest cryptocurrency. Here's why.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Kaufen Sie Kryptowährungen bequem, sicher und schnell – mit Bitpanda.
Werbung
Marktführer und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München mit einer Auswahl an 650+ Kryptos und mehr als 3.000 digitalen Assets. Investieren Sie jetzt – ganz ohne Ein- und Auszahlungsgebühren.
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
|
1,1373
|
-0,0007
|
|
-0,06
|Japanischer Yen
|
186,4
|
0,0100
|
|
0,01
|Britische Pfund
|
0,8545
|
-0,0001
|
|
-0,02
|Schweizer Franken
|
0,9303
|
0,0010
|
|
0,10
|Hongkong-Dollar
|
8,9196
|
-0,0038
|
|
-0,04
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht stabil ins Wochenende -- DAX letztlich fester -- US-Börsen gehen uneinheitlich aus der Handelswoche -- Asiens Börsen schließen im Minus
Der heimische Markt zeigte sich vor dem Wochenende kaum verändert. Der deutsche Leitindex verbuchte Gewinne. Die Wall Street zeigte sich mit unterschiedlichen Vorzeichen. An den Märkten in Fernost ging es am Freitag bergab.