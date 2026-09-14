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14.09.2026 11:36:00
Robinhood's New Blockchain Is Now Making More Money Than Ethereum. Does That Make Robinhood Stock a Buy?
Robinhood Markets' (NASDAQ: HOOD) newly launched Robinhood Chain is now a bigger earner than Ethereum (CRYPTO: ETH) in terms of the fees it brings in. Over the 30 days ending on Sept. 10, the network's users paid $34.4 million in transaction fees, whereas Ethereum only saw $11.3 million, per data from DefiLlama. Most of the Robinhood Chain's haul flooded in during the final seven days of that period, as the crypto market's speculative fervor intensified considerably.
Can this pace possibly continue, and if it does, is Robinhood's stock worth buying?
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