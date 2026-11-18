|Dollar mit Rückenwind
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18.11.2026 21:31:00
Rückschlag für den Euro: Kurs fällt erneut unter 1,10 US-Dollar
Mit 1,0966 US-Dollar notierte die Gemeinschaftswährung im New Yorker Handel auf dem niedrigsten Niveau seit April 2025. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs auf 1,0968 (Dienstag: 1,0989) Dollar festgesetzt und der Dollar damit 0,9117 (0,9100) Euro gekostet.
Laut den Experten der Commerzbank werden für die Vereinigten Staaten bis Ende 2027 drei Zinserhöhungen am Markt eingepreist und für die Eurozone lediglich zwei. Doch auch im Euroraum hält der Inflationsdruck an. Der Anstieg der Verbraucherpreise im Oktober bestätigte zwar eine vorherige Schätzung der Statistikbehörde Eurostat. Allerdings stieg die Kernrate der Verbraucherpreise (ohne Energie und Lebensmittel) etwas stärker als zunächst ermittelt. Es wird an den Finanzmärkten erwartet, dass die EZB die Leitzinsen im Dezember erneut anheben wird.
/jsl/gl/he
NEW YORK (dpa-AFX)
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