Russland und Iran wollen bei Krypto zusammenarbeiten 🤝: Diese Risiken drohen jetzt!

Im Sommer vergangenen Jahres berichtete das Handelsministerium aus Teheran, dass die ersten erfolgreiche Krypto-Transaktionen in Höhe von 10 Millionen US-Dollar durchgeführt wurde. Der Vorsitzende der Iranischen Trade Promotion Organization TPO, Alireza Paymanpak, hat zwar die Transaktionen auf Blockchain-Basis bestätigt, jedoch keine Details über die Kryptowährung(en), die verwendet wurde(n).

Sollen westliche Sanktionen umgangen werden?

Russische VTB Bank bietet iranischen Unternehmen kostengünstige Transaktionen

Über die VTB erhält Iran auch Zugang zu südamerikanischen Ländern

Zentralbanken beider Staaten wollen bei Krypto eng zusammenarbeiten

Krypto Pre-Sales setzen

Wie kooperieren der Iran und Russland im Finanzwesen?

Die iranische Zentralbank gilt als Krypto-freundlich und bietet sogar das Mining von Kryptowährungen mit staatlich subventionierten Stromquellen an. Seit April 2021 sind auch Banken in der Lage Kryptowährungen zu verwendet, die von lizenzierten Minern im Iran geschürft wurden.

3- Mr. Farzin is the fourth CBI governor since Raisi took office in 2021. He says he will follow stabilization policy. Farzin’s appointment comes amid rising dissatisfaction over economy not only on the ground but in important power circles. https://t.co/E1ucOLgy9P — Fereshteh Sadeghi فرشته صادقی (@fresh_sadegh) December 30, 2022

Warum das so interessant oder relevant ist? Zusammen mit Russland versucht der Iran offenbar die westlichen Sanktionen zu umgehen, in dem sie ihre Interbank Kommunikations- und Transfersysteme stärker vernetzen. Grundlage dafür war auch die Eröffnung einer Repräsentanz der mehrheitlich staatseigenen VTB Bank aus Russland.

Die zweitgrößte Bank erhält Unterstützung von Alireza Paymanpak, eben jenem Vorsitzenden der TPO, der sich auch der Verwendung von Kryptowährungen als reguliertes Zahlungsmittel offen gegenüber zeigt. Die Vereinbarung verbindet das elektronische Finanznachrichtensystem im Iran, SEPAM, und dem in Russland, SPFS.

Laut dem Gouverneur der iranischen Zentralbank CBI, Mohammad Reza Farzin, hast die Bank auch noch zu 106 weiteren ausländischen Banken eine direkte Verbindung.

Nabiullina, head of the Russian Central Bank, met with her Iranian counterpart Mohammed Reza Farzin in Iran. In accordance with the requirements of the Islamic Republic, she put on a hijab. Russian diplomacy once again showed a master class to Western diplomacy. pic.twitter.com/HxyNLXipgO — pocalypsis pocalypseos 🅉 (@apocalypseos) May 26, 2023

In Europa ist die VTB Bank mit ihren Tochtergesellschaften in Weißrussland, Kasachstan, der Republik Aserbaidschan, Georgien und Schweden tätig. Quelle

Schon als die ersten Transaktionen für den Import von Automobilien mit Kryptowährungen durchgeführt wurde, war Experten klar, dass dies als der erste Schritte gewertet werden könne, dass das Land so das vom Dollar dominierte globale Finanzsystem umgehen will. Und so den Handel mit anderen Ländern möglich macht, die ebenfalls durch US-Sanktionen eingeschränkt sind.

Zu diesen Ländern gehört auch Russland, das Land, dass jetzt mit Iran noch enger bei Kryptowährungen zusammenarbeiten will.

Teheran ist eine der größten Volkswirtschaften, die dazu tendiert, Kryptowährungstechnologie als Zahlungsinstrument einzusetzen, um die staatliche Kontrolle über Finanzen und Wirtschaft zu untergraben. Teheran Times

Obwohl nach iranischem Recht der Handel mit Kryptowährungen als Vermögenswert im Land nicht legal ist, erlaubt die Regierung einigen registrierten Unternehmen das Mining von Kryptos.

Damit sollen Gelder verdient werden, die für den Import von Waren und der Abmilderung der Auswirkungen von Sanktionen eingesetzt werden können.

Schon im vergangenen Jahr gab es erste Studien, die darauf hindeuteten, dass mehr als 4,5 % des gesamten Bitcoin-Mining im Iran stattfand. Als Grund wird der subventionierte und deshalb günstige Strom angesehen.

„Als Exekutivorgan des CBI sind der Verband der iranischen Börsen und das Börsennetzwerk des Landes bereit, die geschürften Kryptowährungen zu nutzen, um die Importe des Landes zu erleichtern“, sagte Kamran Soltanizadeh, der Leiter des genannten Verbandes, am Freitag. Teheran Times

Nachdem die iranische Regierung grünes Licht für die Verwendung von Kryptowährungen als Zahlungsmittel bei Importen gegeben hat, werden die Zahlungen nun zentral koordiniert. Verantwortlich dafür ist die iranische Zentralbank CBI und das Ministerium für Industrie, Bergbau und Handel.

Als Ergebnis bedeutet das, dass jede Person oder Unternehmen, die legal Kryptowährungen im Iran schürft, ihr Vermögen für den Import von Waren verwenden können.

Iran Blockchain Association trifft Russische Vereinigung für Kryptoökonomie

Im Rahmen der 15. Internationalen Ausstellung für die Finanzindustrie in Teheran, FINEX, trafen sich die Schlüsselfiguren der iranischen Fintechs wie Mustafa Amiri, Sekretär der Iran Fintech Association, und Abbas Ashtiani, CEO der Iran Blockchain Association, unter anderen mit

https://financialtribune.com

Alexander Brazhnikov, Geschäftsführer der Russischen Vereinigung für Kryptoökonomie, Künstliche Intelligenz und Blockchain und

Hossein Khosropour, Leiter der Abteilung Innovation und Investitionsunterstützung im iranischen Ministerium für Informations- und Kommunikationstechnologie.

Auf der FINEX diskutierten mehrere Fachleute aus dem Iran und Russland über das Potenzial und die Herausforderungen beim Einsatz von Kryptowährungen und Blockchain. Im Laufe der vergangenen Jahren hat die Islamische Republik gezeigt, dass das Land immer wieder neue Wege findet, um die Auswirkungen der US-Sanktionen zu umgehen und dennoch Zugang zu globalen Märkten zu erhalten.

Alexander Brazhnikov: „Miner sind keine Bettler, sie sind Menschen, die es wirklich aus eigener Kraft schaffen und den Regionen eine Chance geben, sich zu entwickeln. Nehmen wir zum Beispiel Karelien. Es gibt eine Firma, die dorthin gezogen ist, in eine ziemlich verlassene Stadt. Und jetzt wollen plötzlich alle dorthin. Sogar die Immobilienpreise sind dort gestiegen, weil es Jobs gibt, bei denen die Leute ein anständiges Gehalt bekommen, ein Gehalt auf Moskauer Niveau.„ Quelle

Offensichtlich ist der Iran bemüht, sich von der strategischen Abhängigkeit zu globalen Finanzsystemen zu lösen. Das Land fördert ein robustes Wirtschaftsbündnis, in dem es nationale Währungen bei Zahlungen zwischen Nationen bevorzugt.

Schon heute zahlt der Iran über 60 % seiner Handelstransaktionen mit nationalen Währungen. Kryptowährungen könnten einen wichtigen Schritt zum Ausbau dieses Anteils leisten.

Seyed Ahmad Reza Alaei, Geschäftsführer der Iran International Exhibitions Company, wird so zitiert, dass er ein großes transformatives Potenzial in der jetzt verkündeten Zusammenarbeit zwischen der iranischen Bank Pasargad und Russlands führendem Finanzinstitut Sberbank sieht.

Beide Unternehmen haben einen Bankgarantiebrief als neues Finanzinstrument vorgestellt, das in Verbindung mit inländischem Akkreditiv reibungslose Handelstransaktionen in den Landeswährungen der beiden Ländern in Rial und Rubel ermöglichen wird.

