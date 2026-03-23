|Forderungen
|
23.03.2026 11:53:00
Safe-Experten: Digitaler Euro als Sicherheitsanker für Europa
Darin kommen vier Forscher, darunter drei vom Safe, zu dem Schluss, dass sich ohne europäisches Handeln die Nachfrage weiter von Euro- zu US-Staatsanleihen verlagern könnte. "Das schwächt die monetäre Souveränität Europas", warnen die Forscher.
Die Studie skizziert strategische Szenarien für Europa. Demnach beginnt sich ein privat organisiertes und Euro-denominiertes Stablecoin-Ökosystem herauszubilden, das jedoch bislang von begrenztem Umfang sei und auf private Intermediäre angewiesen bleibe. Außerdem erfordere es eine einheitliche Aufsicht über alle Rechtsordnungen hinweg.
Eine robustere, alternative Lösung zur Stärkung des Euros sei die Einführung des digitalen Euro. "Digitales Zentralbankgeld ist deshalb die stärkste Option der monetären Verankerung in einem digitalen Finanzsystem", so Safe-Forscherin Tatiana Farina.
Als öffentliches digitales Abwicklungsinstrument würde der digitale Euro eine alternative, sichere Grundlage für das europäische Finanzsystem bieten, monetäre Steuerungsfähigkeit gewährleisten und die Abhängigkeit von in Fremdwährung denominierten Instrumenten verringern. Nach Meinung der Autoren der Studie sollte die Einführung des digitalen Euro daher beschleunigt werden. Das Europäische Parlament dürfte seine Position zum digitalen Euro in diesem Jahr festlegen.
DOW JONES
Weitere Links:
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
|
1,1582
|
-0,0034
|
|
-0,30
|Japanischer Yen
|
183,78
|
-0,1300
|
|
-0,07
|Britische Pfund
|
0,8641
|
-0,0006
|
|
-0,07
|Schweizer Franken
|
0,9136
|
0,0001
|
|
0,01
|Hongkong-Dollar
|
9,0767
|
-0,0241
|
|
-0,26