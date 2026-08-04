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04.08.2026 11:56:42
Saylors Finanzmaschine stottert: Der lauteste HODLer verkauft Bitcoin
Michael Saylor machte das HODL-Prinzip zum Geschäftsmodell. Seine Firma wurde zum größten Bitcoin-Besitzer. Doch nun verkauft Strategy wieder einen Teil der Bestände. Funktioniert Saylors Milliardenwette noch?Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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Devisenkurse
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