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22.11.2026 03:55:37
Scaramucci Says Investors Should Put 1%-2% of Their Money in Bitcoin as BTC Hovers Near $60,000
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