Schafft der Bitcoin es, seinen Aufwärtstrend fortzusetzen und über die 30.000 Dollar Marke zu steigen?

In den letzten Stunden hat Bitcoin, die bekannteste Kryptowährung, einen Kursrückgang von 2 % verzeichnet. Doch dieser scheint sich wieder zu verlangsamen. Trotzdem zeigen sich viele Experten weiterhin optimistisch und prognostizieren einen Preisanstieg. Marshall Beard, der Chief Strategy Officer der US-Kryptowährungsbörse Gemini, ist davon überzeugt, dass Bitcoin in diesem Jahr 100.000 Dollar erreichen wird. Diese positiven Aussichten könnten dazu beitragen, dass BTC seine geringen Verluste begrenzt.

Der Kryptowährungsmarkt erlebte in den letzten Tagen eine Aufwärtsbewegung, da die Sorgen vor einer Finanzkrise abnahmen. Dadurch stieg nicht nur der Kryptomarkt, sondern auch andere Marktwerte an. Am Freitag wird der Preisindex für die persönlichen Konsumausgaben (PCE) veröffentlicht, der als bevorzugter Inflationsindikator der Federal Reserve gilt. Experten erwarten, dass die Lockerung der Fed-Politik zu einem schwächeren Dollar führen und Bitcoin dadurch begünstigen könnte.

This $BTC price action often leads to further gains.



With prices just 1% below the high, #traders often short using high leverage, confident in their stop-loss above the high .



However, this trading behavior is often crowded and can be punished by the market . #BTCUSDT… pic.twitter.com/jwGx0MuaL8 — Degen Ape Trader (@oesnetwork) March 30, 2023

Allerdings zeigen die Daten vom Donnerstag, dass die Anträge auf Arbeitslosenunterstützung stärker als erwartet stiegen und das BIP-Wachstum im vierten Quartal leicht rückläufig war. Dies deutet auf eine Abkühlung des Arbeitsmarktes hin und unterstützt die Argumente für eine weichere Fed-Politik. Diese Entwicklung könnte dazu führen, dass Investoren sich nach alternativen Anlagen wie Kryptowährungen umsehen, was zu einer Nachfragesteigerung und einer potenziellen Preiserhöhung bei Bitcoin führen könnte. Die Unsicherheit bezüglich der Auswirkungen dieser Entwicklungen auf den Kryptowährungsmarkt ist jedoch hoch, da sie von verschiedenen Faktoren wie Anlegerstimmung, Markttrends und makroökonomischen Bedingungen abhängen können.

In Bezug auf die Zukunftsaussichten von Bitcoin gibt es gemischte Prognosen. Während einige Experten wie Balaji Srinivasan und Marshall Beard optimistische Vorhersagen machen und einen Preisanstieg erwarten, sagt Gareth Soloway von InTheMoneyStocks.com einen Preisverfall auf unter 13.000 $ voraus, was zukünftige Preissteigerungen von Bitcoin begrenzen könnte.

Wale und Anleger verkaufen – war der letzte Push nur ein Fakeout?

Laut CryptoQuant sind die Daten zur Spent Output Profit Ratio in der vergangenen Woche auf über 1 gestiegen, was darauf hinweist, dass bestimmte Händler und Wale ihre Gewinne aus Bitcoin-Marktmitnahmen realisieren. Dies lässt sich anhand der steigenden Anzahl von umfangreichen Transaktionen ablesen, bei denen Bitcoin von Börsen auf private Wallets übertragen werden. Experten interpretieren dies als Anzeichen dafür, dass einige Anleger ihre Gewinne mitnehmen und ihre digitalen Vermögenswerte in Cold Storage oder außerbörsliche Wallets übertragen.

Bitcoin erlebte am Donnerstag einen kurzen Ausflug in den Bereich von 29.000 $, nur um dann schnell wieder unter diese Marke zu fallen. Dies wird als „Fakeout“ bezeichnet, wenn der Bitcoin-Kurs eine wichtige Marke durchbricht, nur um dann schnell wieder unter diese Marke zu fallen.

#Bitcoin – What a lovely fakeout. This is why you don't chase green candles pic.twitter.com/oJzrMoRi20 — IncomeSharks (@IncomeSharks) March 30, 2023

Der Bitcoin-Markt ist sehr volatil, und es ist nicht ungewöhnlich, dass der Preis nach längeren Anstiegsphasen starke Rückschläge erlebt. Der bekannte Bitcoin- und Krypto-Analyst Lukasz Wydra betonte auf Twitter, dass die aktuellen Handelsvolumina auf dem niedrigsten Stand des Jahres 2023 sind und dass dies eine bedrohliche Ähnlichkeit zu dem darstellt, was im Juni 2022 geschah, als eine ähnliche Flaute dem Fall von 30.000 $ vorausging.

Wie steht es aktuell um den Preis des Bitcoins?

Der aktuelle Preis von Bitcoin beträgt 28.070 $, was einem 24-Stunden-Handelsvolumen von 21,4 Milliarden $ entspricht. In den letzten 24 Stunden hat Bitcoin fast 2 % an Wert verloren. Mit einer aktuellen Marktkapitalisierung von 546,3 Milliarden $ bleibt Bitcoin die führende Kryptowährung. Die technische Analyse zeigt, dass das BTC/USD-Paar derzeit volatil ist und ein potenzieller Widerstand bei 28.500 $ besteht.

Die technischen Aussichten für Bitcoin bleiben jedoch stabil, da Bitcoin weiterhin um das Preisniveau von 27.900 $ schwankt. Wenn der Widerstand bei 28.950 $ erfolgreich durchbrochen wird, könnte dies zu einem Anstieg des Bitcoin-Preises auf 29.200 $ oder sogar 30.700 $ führen. Im Falle eines Abwärtstrends wird erwartet, dass Bitcoin bei starken Unterstützungsniveaus von 26.600 $ und 25.200 $ gehalten wird.

