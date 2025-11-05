|
05.11.2025 09:43:00
Schlechtester Oktober seit 2018: Bitcoin-Preis fällt unter 100.000 US-Dollar
Nachdem der Bitcoin im Oktober stark an Wert verloren hat, ist der Preis jetzt zumindest kurzzeitig sogar unter 100.000 US-Dollar gefallen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
Kaufen Sie Kryptowährungen bequem, sicher und schnell – mit Bitpanda.
Werbung
Marktführer und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München mit einer Auswahl an 650+ Kryptos und mehr als 3.000 digitalen Assets. Investieren Sie jetzt – ganz ohne Ein- und Auszahlungsgebühren.
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
|
1,157
|
0,0022
|
|
0,19
|Japanischer Yen
|
177,5395
|
0,8095
|
|
0,46
|Britische Pfund
|
0,8802
|
0,0008
|
|
0,09
|Schweizer Franken
|
0,9315
|
0,0003
|
|
0,03
|Hongkong-Dollar
|
8,9962
|
0,0176
|
|
0,20
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht leichter ins Wochenende -- DAX schließlich schwächer -- Wall Street schlussendlich im uneins -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt fiel am Freitag zurück, während der deutsche Aktienmarkt sich abwärts bewegte. An der Wall Street ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenende nach unten.