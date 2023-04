Schnellster Krypto-Presale des Jahres 2023 – 1,88 Millionen Dollar Recycle 2 Earn Coin Ecoterra sammelt 300.000 USD in 24 Stunden

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Mittwoch 19. April 2023 – Die All-in-One Recycle 2 Earn App Ecoterra hat 1,88 Millionen Dollar mit dem Vorverkauf der $ECOTERRA-Token zumgesetzt, wovon 300.000 Dollar allein in den letzten 24 Stunden gesammelt wurden, da die Vorverkaufsstufen schneller erreicht werden als gedacht. Investoren, die sich die niedrigsten Preise sichern wollen, müssen sich beeilen, um sich den Stage 4 $ECOTERRA-Tokenpreis von 0,0065 $ zu sichern.

Es sind nur noch Coins für 580.000 Dollar in der aktuellen Phase verfügbar, bevor Stufe 5 erreicht wird und der Preis von 0,00625 auf 0,0070 USDT steigt – ein Preisanstieg von 12 %. Es gibt also keine Zeit zu verlieren.

Phase 4 des Vorverkaufs ist ausverkauft – sichern Sie sich noch heute den niedrigen Preis

Obwohl von der aktuellen Phase 4 noch neun Tage laut Countdown auf der Website übrig sind, war die vorherige Phase in nur drei Tagen ausverkauft, was bedeutet, dass der Preis von $0,00625 vielleicht nur noch ein oder zwei Tage lang gilt. Mit anderen Worten: Der Vorverkauf könnte bereits am Freitag in Stufe 5 übergehen. Für jede Stufe steht ein fixes Kontingent an Token zur Verfügung und ein Zeitfenster. Sind die jeweiligen Coins früher als geplant verkauft, steigt auch der Preis entsprechend früher und die nächste Phase beginnt.

Bei dem derzeitigen Tempo ist zu erwarten, dass das Vorverkaufs-Angebot der Token bis Ende April ausverkauft sein wird. Diejenigen, die an einer Teilnahme am Vorverkauf interessiert sind, sollten sich mit den notwendigen Recherchen befassen und bald zu einer Entscheidung kommen.

$ECOTERRA-Token können entweder mit ETH oder dem Tether-Stablecoin (USDT) gekauft werden. Personen, die noch keine Erfahrung mit Kryptowährungen haben, können mit normalem Fiat-Geld kaufen und mit Karte bezahlen. Der Börsennotierungspreis für $ECOTERRA beträgt 0,01 $, was 150 % über dem Preis der Stufe 1 von 0,004 $ und einer Rendite von 60 % gegenüber dem aktuellen Preis der Stufe 4 entspricht.

Ansturm auf $ECOTERRA, weil es eine großartige Idee ist, die jetzt umgesetzt wird

Die Käufer haben es eindeutig eilig, $ECOTERRA zu kaufen, und es ist offensichtlich, warum das so ist. Recycling ist notwendigerweise eine weltweit expandierende Industrie, da die Menschheit versucht, die existenziellen Bedrohungen durch Umweltzerstörung und Klimawandel abzuwehren.

Die Notwendigkeit von Lösungen für diese Probleme steht außer Frage – sicherlich gibt es bei der Suche nach diesen Lösungen Innovationen in rasantem Tempo, aber es ist keine Übertreibung zu sagen, dass es keine gibt, die die Einfachheit und Funktionalität des dezentralen Systems von Ecoterra vereint. Die Markttauglichkeit des Ecoterra-Projekts ist unübertroffen, da es dafür sorgt, Recycling-Maßnahmen durch Verbraucher und Unternehmen zu erhöhen.

Recyclingprämien und ökologische Aktionen helfen gemeinsam, die Welt zu verändern

Um dieses Ziel zu erreichen, hat Ecoterra zwei Schlüsselideen entwickelt: leicht zu sammelnde Belohnungen für Recycling und ökologische Aktionen, um Anreize für Aktivitäten zu schaffen, die etwas für die Umwelt bewirken können. Das Herzstück des Ecoterra-Ökosystems ist die Recycle 2 Earn-App. Sie ermöglicht den Nutzern den Zugang zu den drei Hauptfunktionen der Plattform: den Marktplätzen für recycelte Materialien und CO2-Kompensationen, sowie dem öffentlichen Profil der Benutzer, in dem ökologische Maßnahmen nachverfolgt werden können.

Das Ecoterra-Team berichtet von einer besonders starken Unterstützung für den Vorverkauf in der DACH-Region (Deutschland, Österreich, Schweiz). Die deutschen politischen Entscheidungsträger setzen sich für eine nachhaltige Wirtschaft ein, die auf erneuerbaren Energien und Recycling basiert, um die Kreislaufwirtschaft zu stärken. Ecoterra ist in Europa verwurzelt, und die Tatsache, dass man in Deutschland auf großes Interesse stößt, ist ein gutes Vorzeichen für andere Märkte, da das Projekt und seine Recycling-App immer bekannter werden.

Top-Marken in die App-Datenbank aufgenommen, Supermarkt-Partnerschaft unterzeichnet

Das Interesse an dem Projekt wird zweifellos durch die raschen Fortschritte bei der Aufnahme bekannter Verbrauchermarken in das Projekt gefördert. Ecoterra hat damit begonnen, Produkte von Marken wie Vittel, San Pellegrino, Heineken, Pepsi, Fanta, Peroni, Evian und Dr. Pepper in seine App zu integrieren und in seine Datenbank für scanbare Wertstoffe aufzunehmen. Kurz gesagt, Ecoterra unterstützt Unternehmen und belohnt Verbraucher, die uns alle dabei unterstützen, einen Unterschied zu machen.

Das Team von Ecoterra verfügt über umfangreiche Erfahrungen in der Recyclingbranche, und das Projekt hat bereits einen Partnerschaftsvertrag mit der Supermarktkette Delhaize (Lion) abgeschlossen. Delhaize verfügt über Filialnetze in ganz Europa, Nordamerika und Asien, in denen Leergutrücknahmeautomaten (RVM) zur Verfügung stehen – ein Schlüsselelement des auf die Kreislaufwirtschaft ausgerichteten Recyclingsystems.

Recycling ist eine 63-Milliarden-Dollar-Industrie, wodurch Ecoterra die besten Voraussetzungen für Erfolg hat

Ein Leergutrücknahmesystem nimmt wiederverwertbare Materialien an und gibt im Gegenzug eine Prämie aus. In Verbindung mit der Recycle 2 Earn App von Ecoterra können Sie für jeden recycelten Gegenstand Token verdienen.Für Ecoterra und seine Investoren gibt es viel zu gewinnen. Die Recyclingbranche, die laut Daten von Statista von 63 Milliarden Dollar in diesem Jahr auf eine Bewertung von 88 Milliarden Dollar im Jahr 2030 anwachsen soll, könnte den Anlegern wahrscheinlich weit mehr als nur 150% einbringen.

Experten prognostizieren ein größeres Interesse an Krypto-Projekten mit hohem Umwelt-, Sozial- und Governance-Faktor (ESG) wie Ecoterra. Um das zu quantifizieren, könnte Ecoterra eine extrem hohe Rendite für frühe Käufer generieren und auf das 10-fache oder noch deutlich höher ansteigen. Als Teil der Marketingkampagne für den Vorverkauf hat Ecoterra ein 5 % Empfehlungsprogramm gestartet. Verbinden Sie Ihre Wallet und klicken Sie auf den grünen Link unten rechts auf der Vorverkaufsseite, um Ihren Code zu erhalten.

Verwandeln Sie Ihr ökologisches Handeln in handelbare NFTs

Wie bereits erwähnt, gibt es viele gute Gründe, in Ecoterra zu investieren. Ein weiterer hervorragender Grund, falls Sie noch nicht überzeugt sind, ist der Anwendungsfall für NFTs, den das Team geschaffen hat. Bei Ecoterra werden alle ökologischen Maßnahmen, die eine Person oder ein Unternehmen ergreift, auf Meilensteine angerechnet, die in Form von nicht-fungiblen Token (NFTs) dargestellt werden können.

Alle Aktionen sind nachvollziehbar und bilden den wichtigsten Input für das Wirkungsprofil eines jeden Nutzers oder Unternehmens. Durch die Einführung der NFT-Technologie werden ökologische Maßnahmen wie das Pflanzen von Bäumen oder das Entfernen von Plastik aus der Umwelt zu einer Ware und damit handelbar. NFTs bieten somit einen weiteren Anreiz für uns alle, das Richtige für unsere Umwelt zu tun.

Investieren Sie in den am schnellsten wachsenden Vorverkauf des Jahres 2023

Ein weiteres großartiges Feature von Ecoterra ist die Möglichkeit, dass Haushalte und Unternehmen, die erneuerbaren Strom erzeugen, diesen nutzen können, um einen Einkommensstrom in Form von $ECOTERRA-Token zu erzeugen. Natürlich muss jeder potenzielle Investor eine Due-Diligence-Prüfung durchführen, indem er seine eigenen Nachforschungen anstellt. Das Team ist jedenfalls überzeugt und nach einer genaueren Prüfung werden Sie es wahrscheinlich auch sein.

Mit einer Fülle von Management- und Geschäftserfahrungen wird Ecoterra von einem Team vertrauenswürdiger Experten auf dem Gebiet des Recyclings und der Kryptowährungen geführt. Investieren Sie noch heute und werden Sie Teil des am schnellsten wachsenden Vorverkaufs im Jahr 2023. Unterstützen Sie Ecoterra, damit wir alle einen Unterschied im Kampf gegen den Klimawandel machen können.

Jetzt $ECOTERRA im Presale kaufen.







Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.