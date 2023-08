Schöne 🔶 neue Krypto-Welt 🔶: Diese Coins machen süchtig!

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

In diesem Artikel widmen wir uns ausschließlich den aktuellen Krypto ICOs und stellen die Projekte vor, die kurz vor ihrem Token Launch stehen.

Das sind die neuen Coins mit Potenzial 2023:

Wall Street Memes: Community +1,1 Millionen User

Die große Community von Wall Street Memes ist einer der wesentlichen Unterscheidungsmerkmale zu vielen anderen Projekten, die sich ebenfalls mit Memes befassen. Der Grund liegt in der hohen viralen Reichweite, die die Memes unmittelbar nach Veröffentlichung erreichen.

Während sich normalerweise Meme-Coins ihre Community erst aufbauen müssen, stieg Wall Street Memes, auch als Anti-Kapitalismus-Coin bezeichnet, schon schnell zum neuen Influencer-Projekt in den sozialen Medien auf.

What are you buying to hit $1 Trillion in debt? pic.twitter.com/Jzv82kR3UP — Wall Street Memes (@wallstmemes) August 9, 2023

Das langfristige Ziel ist eine Marktkapitalisierung von 1 Milliarde US-Dollar, was angesichts der bereits über 23 Millionen US-Dollar eingenommenen Finanzspritze absolut realistisch ist. Tausende von Kleinanlegern haben in den Meme-Coin investiert und pushen das Projekt täglich zu neuen Höchstständen.

Noch ist der native Utility-Token $WSM im Vorverkauf erhältlich, und zwar zum Preis von aktuell nur 0,0331 $.

XRP20: Ripple-Nachfolger saugt Liquidität ab

Altcoins stehen unter Druck, das gilt nicht nur für Bitcoin und Ethereum. Auf Platz 7 befindet sich derzeit Ripple und dessen Kurs zeigt nach kurzem Auftrieb wieder nur nach unten. Wer hoffte, sich nach dem Sieg über die SEC über steigende Kurse freuen zu können, konnte dies nur wenige Tage genießen. Danach folgte der erneute Absturz, XRP kann keine nachhaltige Wertsteigerung präsentieren.

Ripple XRP20 Im Vorverkauf Preis unter 1 US-Dollar Preis unter 0,10 US-Dollar MetaMask Wallet Dezentralisierte Verwahrung Staking-Vertrag auf Ethereum Passives Einkommen Energiesparender PoS ICO für Privatanleger Anfänger bevorzugt Streit mit der SEC Kurz- und mittelfristig traden Langfristiges Investment Gilt als Wertpapier Tokenburn

Anders sieht es beim Ripple-Nachfolger XRP20 aus. Da stehen die Zeichen auf langfristigen Gewinn und Chancen für überdurchschnittlich hohe Renditen beim Staking. Möglich macht das die Ethereum-Blockchain, auf die der Ripple-Nachfolger aufgesetzt ist.

Der Tokenburn sorgt für die deflationäre Entwicklung und anders als üblich, ist derzeit kein Token Launch vorgesehen.

Wer in den Altcoin-Nachfolger XRP20 investieren will, muss sich also beeilen. Derzeit liegt der Preis für den XRP20 Coin nur bei 0,000092 $. Die Soft Cap ist fast erreicht, schon über 1,65 Millionen US-Dollar wurden von Kleinanlegern ins Projekt investiert.

SHIBIE: Barbie-Dog in pinkem Meme-Gewand

Sie haben vielleicht wie Millionen andere Kinobesucher vor lauter Kulissen in Pink die Augen reiben müssen. Der Film gehört schon jetzt zu den erfolgreichsten Kinofilmen aller Zeiten und spielte mehr als 1 Milliarde US-Dollar weltweit in die Kinokassen. Jetzt stellen Sie sich einfach eine Mischung aus Barbie, Shiba Inu und Dogecoin vor und schon ist SHIBIE vor Ihrem inneren Auge.

#Community #art day



Another stunner from @Eternal_HeroS



Looks like #shibie is enjoying the #beach



Anybody can join in on our TG and the best ones will be posted here. https://t.co/nZGnRbi7hG pic.twitter.com/pg9rSF8eh6 — Shibie Coin | Presale Live (@ShibieCoin) August 9, 2023

Doch Shibie ist nicht nur Fantasie oder ein Film, den Meme-Coin gibt es wirklich und setzt ausschließlich auf die Unterhaltung seiner Anleger. Genau wie beim Barbie-Film geht es bei SHIBIE nur um den Spaß, dabei ist Shibie aber auch eine kleine Diva.

Lachen Sie mit, wenn Shibie Sie an ihrem Leben teilhaben lässt und genießen Sie Meme-Unterhaltung oberster Güte.

Nur noch 4 Tage ist der $SHIBIE für 0,000167 $ im Vorverkauf erhältlich. Kaufen Sie den nativen Utility-Token bequem mit ETH, USDT oder BNB. Über MetaMask oder Trust Wallet ist auch der Kauf über Fiat möglich, nutzen Sie einfach bequem ihre Kreditkarte oder PayPal.

yPredict: Intelligente Tradingsignale für Kryptomarkt

Künstliche Intelligenz steigt stärker in den Kryptomarkt ein, da auch hier Anleger nach Möglichkeiten suchen, ihre Handelsstrategien zu optimieren oder die richtigen Empfehlungen für Coins zu erhalten. Dies ist bisher für Kryptowährungen und Token nicht so üblich, wie am klassischen Finanzmarkt.

Doch yPredict will genau dies ändern. Das Trading-Terminal setzt Künstliche Intelligenz selbst ein, um Anlegern wertvolle Informationen und Analysen zu bieten.

yPredict KI-Bots Trading

Software All-in-One Toolsammlung Mit Token spekulieren Für Entwickler, Trader, Analysten Blockchain-basiert Sentiment Analyse Echtzeit Trading Signale Technische Indikatoren mit KI Patent angemeldet: Bullish Flat Pattern Staking Rewards Mit Krypto bezahlen Umfassendes Trading Terminal Marktplatz für KI Prognosemodelle Auch für institutionelle Anleger 10-100x Potenzial Tool zur Content Erstellung Weiterbildung

Dabei kann yPredict mit vielen Vorteilen gegenüber anderen KI-Tools punkten, wie die Tabelle zeigt. Nutzer, die den $YPRED Token gekauft haben, profitieren auch vom KI-Marktplatz. Auf diesem bieten führende KI-Entwickler ihre fertigen Prognosemodelle zum Kauf an. Die Bezahlung erfolgt dabei ebenfalls mit dem nativen Token $YPRED. Noch wenige Tage ist der Vorverkauf von yPredict online.

Derzeit kostet jeder yPredict-Token nur 0,10 $. Der Listing-Preis wird bei 0,12 $ liegen, das haben die Entwickler bereits offiziell bekannt gegeben. Kaufen Sie $YPRED bequem mit Kreditkarte oder PayPal über MetaMask oder Trust Wallet. Sie können auch Coins tauschen, beispielsweise ETH oder MATIC, den nativen Coin von Polygon, auf dessen Blockchain yPredict aufgesetzt ist.

Launchpad.XYZ: Alles, was das Web 3.0 bietet

Ins Web 3.0 werden wir zukünftig dann gehen, wenn wir das Internet besuchen. Daher wird das Web 3.0 auch als Internet der Zukunft bezeichnet. Derzeit ist dieser Bereich noch weitestgehend in der Entwicklung und die Bereiche, die schon fertig sind, verteilen sich auf unterschiedliche Plattformen und Anbieter. Auf Launchpad.XYZ gelingt Benutzern aber das, was dem freien Internet für alle entspricht.

Web 3.0 ist frei von Datensilos und Barrieren, steht allen Internetnutzern rund um den Globus zur Verfügung und ist frei von hohen Einstiegshürden oder Barrieren. Genau das bietet auch Launchpad.XZY mit seiner Blockchain-basierten Plattform. Sie erhalten Zugang über den nativen Utility-Token $LPX, der derzeit im Vorverkauf für nur 0,0445 $ erhältlich ist.

Sobald dieser Token in Ihrer Wallet ist, haben Sie Zugang zum Gaming-Hub, der dezentralen Handelsplattform, dem Trading-Terminal, dem Weiterbildungsbereich und dem NFT-Marktplatz. Diese Bereiche entsprechen den derzeit wesentlichen Säulen, die das zukünftige Internet, das Web 3.0, tragen werden. Um ins Ökosystem von Launchpad.XYZ zu gelangen, benötigen Sie lediglich ausreichend $LPX.

Chimpzee: Artenschutz und Umweltschutz mit P2E-Game

Beim Meme-Coin Chimpzee steht nicht nur die Unterhaltung der Anwender im Fokus. Dieser Coin hat wirklich etwas zu bieten und das geht uns alle an. Artenschutz und Klimaschutz sind Projekte, die von den Entwicklern auf unterschiedlichste Weise gefördert und unterstützt werden.

Anleger, die mit mindestens 25 US-Dollar ins Projekt investieren und den nativen Utility-Token $CHMPZ kaufen, unterstützen dabei diese wertvollen Aufgaben.

Wichtig, nachhaltig, innovativ und kreativ – so lässt sich Chimpzee am besten zusammenfassen. Tokeninhaber sind von Anfang an aktiv beteiligt und profitieren als Gegenleistung für ihre Unterstützung wichtiger Projekte im Rahmen von Umwelt-, Klima- und Artenschutz mit Krypto-Rewards.

Die deflationäre Entwicklung des Token ist durch den regelmäßigen Tokenburn sichergestellt.

Kryptowährung Chimpzee Kürzel $CHMPZ Blockchain Ethereum Token Supply 200.000.000.000 Start Juni 2023 CHMPZ-Preis Aktuell 0,0085 $ Kategorie Meme-Coin Bonus Bis zu 100 % Bonus Coins Coin In-Game Währung Tierschutz Ja Klimaschutz Ja Game Play-to-Earn Tokenburn ja Trading Trade-to-Earn Shopping Shop-to-Earn Mindestbetrag 25 $ / 25 EUR

Noch wenige Tage ist der Vorverkauf von $CHMPZ online, dann geht es in den Tokenclaim und anschließend erfolgt der erste öffentliche Handel. Wer jetzt noch in einen nachhaltigen Meme-Coin mit Mehrwert investieren will, muss sich beeilen. Der Preis liegt bei 0,0085 $ im Pre-Sales.

Fazit: Jede Menge Coins mit Potenzial, die noch diesen Sommer explodieren könnten. Wer jetzt nicht zugreift, ist selbst schuld. Schließlich haben wir für alle Anleger und Tradingstrategien geeignete Coins im Pre-Sales für Sie herausgesucht.

Beachten Sie die engen Zeitvorgaben einiger Entwickler, bei denen die Zeit für den Vorverkauf begrenzt ist und bald auslaufen könnte. Richtig günstige Coins gibt es immer während der Pre-Sales-Phasen, wenn Anleger aus dem Privatsektor bereits mit geringen Investments Token der Projekte kaufen können.