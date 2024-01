SEC genehmigt erste Bitcoin ETFs: "Das ist der letzte Ritterschlag für den Bitcoin"

Die Kryptoszene feiert. In den USA können Anleger ab sofort in Bitcoin-Indexfonds investieren. Die US-Börsenaufsicht hat den Weg dafür frei gemacht. Ist die Kryptowährung nun endlich in der realen Anlagewelt angekommen? Was ändert sich? Und wird der Bitcoin-Kurs nun explodieren? Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV Zum vollständigen Artikel