SEC könnte Bitcoin ETFs heute genehmigen, während Bitcoin Minetrix auf 7,6 Millionen Dollar steigt

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Der Bitcoin-Kurs bewegt sich um die 44.000 Dollar Marke und ist bereit für einen Ausbruch auf 50.000 Dollar, wenn ein Bitcoin-ETF in den USA genehmigt wird. Das könnte bereits heute der Fall sein. Währenddessen übersteigt Bitcoin Minetrix im Presale die 7,5 Millionen Dollar Marke.

Der Vorverkauf der $BTCMTX-Token von Bitcoin Minetrix nimmt Fahrt auf, wobei allein in den letzten vier Wochen 2,5 Millionen Dollar der Gesamtsumme zusammengekommen sind. Trader sind von dem Projekt überzeugt, da es eine smarte Möglichkeit darstellt, in das Thema Bitcoin-ETFs einzusteigen, ohne der starken Volatilität ausgesetzt zu sein.

Mit einem aktuellen Preis von 0,0126 Dollar in der 17. Stufe des ICO (Initial Coin Offering) leistet Bitcoin Minetrix Pionierarbeit beim tokenisierten Cloud-Mining. Die Teilnehmer des Vorverkaufs profitieren nicht nur von der Aussicht auf einen möglichen Kapitalzuwachs, wenn der Preis des Tokens steigt, sondern auch von den passiven Einkünften, die sich aus dem Mining von Bitcoin ergeben.

Da weniger als 24 Stunden verbleiben, bevor der Vorverkaufspreis des $BTCMTX-Tokens auf 0,0127 Dollar ansteigt, sollten sich Investoren beeilen, um den niedrigeren Preis zu nutzen. Aufgrund des niedrigen Preises und des Aufwärtspotenzials von $BTCMTX könnte sich eine bescheidene Investition heute stark auszahlen, wenn Bitcoin in die Mainstream-Finanzwelt eintritt.

Angesichts der Renditen von über 20.000 %, die in den letzten Monaten bei verschiedenen Meme-Coins zu beobachten waren, verdient $BTCMTX mit seinem einzigartigen Anwendungsfall und seiner direkten Verbindung zum Bitcoin-Mining-Ökosystem einen besonderen Platz in einem diversifizierten Portfolio.

Jetzt Bitcoin Minetrix Website besuchen.

#BitcoinMinetrix is paving the way for a fresh approach to cloud mining, integrating stakeholding and cloud mining.



By prioritizing transparency, independence, and safety, #BitcoinMinetrix pioneers tokenized cloud mining, providing a reliable path for $BTC mining. pic.twitter.com/Itz9l8vO89 — Bitcoinminetrix (@bitcoinminetrix) December 6, 2023

SEC-Anwälte trafen sich mit führenden US-Börsen – letzter Schliff für die Zulassung des Spot Bitcoin ETFs?

Die Volatilität des Bitcoin-Preises nimmt zu, da Spekulationen und Gerüchte über die erwartete Zulassung des ersten Bitcoin-ETF in den USA immer mehr werden. Fox Business berichtete gestern, dass sich die Anwälte der SEC mit den US-Börsen, an denen die ETFs gehandelt werden sollen – der New York Stock Exchange, Nasdaq und der Chicago Board Options Exchange – getroffen haben.

Dies wurde als ein weiteres positives Zeichen dafür gewertet, dass die SEC den Bitcoin-Spot-ETF genehmigen wird. Es folgt auf eine Kundennotiz des in Singapur ansässigen Unternehmens Matrixport von vor zwei Tagen, in der es heißt, dass die SEC die vorliegenden Anträge voraussichtlich ablehnen wird, wobei eine Genehmigung eher im zweiten Quartal zu erwarten ist. Der Bericht hat den Bitcoin-Kurs ins Trudeln gebracht, aber er hat seitdem mehr als die Hälfte der Verluste wieder aufgeholt, die ihn nach einem Rückgang von 10 % bis auf 40.813 Dollar sinken ließen.

Bitcoin Minetrix bietet einen smarten Weg, um sich für den Bullrun zu positionieren

Die dramatischen Bewegungen des Bitcoin-Preises in dieser Woche zeigen die relative Unreife des Marktes. Für Anleger, die sich dem Bitcoin-Kursanstieg aussetzen wollen, der sich aus der Genehmigung des ETFs und des vierjährlichen Halvings der Bitcoin-Blockprämien irgendwann im April ergeben könnte, bietet Bitcoin Minetrix eine vielleicht weniger riskante Möglichkeit, in diesen Markt einzusteigen.

Wenn die Analysten von Bloomberg Intelligence Recht haben, besteht immer noch eine 90-prozentige Chance, dass die Genehmigung im Januar kommt, aber selbst wenn es das zweite Quartal 2024 ist, bietet eine Investition in Bitcoin Minetrix heute eine Möglichkeit, in den Markt einzusteigen, ohne sich der extremen Volatilität der letzten Tage auszusetzen.

Als Bitcoin am Mittwoch innerhalb von Minuten 10 % seines Wertes einbüßte, führte dies zu Hunderten von Millionen Dollar an Zwangsliquidierungen von Long-Positionen, die von Tradern gehalten wurden, oft mit Hebelwirkung.

Jacob Joseph, Analyst bei CCData (ehemals CryptoCompare), sagte gegenüber Bloomberg: “Es scheint zwar immer noch wahrscheinlich, dass ein Bitcoin-ETF in den kommenden Tagen genehmigt wird, aber jede Verzögerung, die dem Marktkonsens zuwiderläuft, wird wahrscheinlich zu einem größeren Drawdown für digitale Vermögenswerte führen.”

An den Derivatbörsen wurden bis zu 500 Millionen Dollar von den Konten der Händler abgezogen. Die von Coinglass für den 3. Januar zusammengestellten Daten zeigen, dass Long-Positionen im Wert von 120 Mio. USD aufgelöst wurden:

Bitcoin Minetrix macht Cloud Mining profitabel und sicher

Die Vorteile von Bitcoin Minetrix gegenüber dem Kauf von Mining-Rigs und dem Versuch, selbst ein Mining-Unternehmen aufzubauen, liegen auf der Hand: Die Investitionskosten für das Cloud-Mining sind weitaus geringer. Investoren müssen sich auch keine Gedanken über die komplizierten Feinheiten des Bitcoin-Protokolls machen.

Bitcoin Minetrix läuft auf Ethereum und belohnt die Besitzer seines nativen $BTCMTX-Tokens mit Cloud-Mining-Guthaben. Auf diese Weise eröffnet das Projekt eine passive Einkommensquelle, die einen Prozentsatz der Mining-Einnahmen auf der Grundlage des Anteils der Cloud-Mining-Credits bietet. Die Cloud-Mining-Credits sind gegen Cloud-Mining-Leistung eintauschbar. Der Pay-as-you-go-Ansatz des Cloud-Mining-Modells ist attraktiv, hat aber auch seine Schattenseiten – Bitcoin Minetrix soll das nun ändern.

Cloud Mining hat einen schlechten Ruf wegen Betrugs entwickelt. Ein kurzer Google-Suchlauf reicht, bis man auf eine Geschichte über Opfer stößt, die bares Geld für einen Cloud-Mining-Vertrag bezahlt haben, nur um dann festzustellen, dass der Anbieter keine Mining-Belohnungen verdient und ausgeschüttet hat.

Bitcoin Minetrix schließt Betrug aus, weil alles On-Chain stattfindet. Der “Stake to Mine” Smart Contract des Systems verwaltet alle Cloud-Guthaben und die Zuweisung zum Mining sowie den Zeitraum, in dem das Mining stattfinden soll, alles vom Nutzer über sein eigenes, maßgeschneidertes Dashboard eingestellt.

Jetzt mehr über Bitcoin Minetrix erfahren.

Bitcoin Minetrix stärkt das Bitcoin-Netzwerk – ein Gewinn für die Kryptowährung und für Investoren?

Transparenz und Effizienz vereinen sich zu einem einfach zu bedienenden Produkt, das einen revolutionären Wandel im Bereich des Cloud-Minings auszulösen droht. Ein Nebenprodukt dieser Möglichkeit zum Bitcoin-Mining ist die Art und Weise, wie das Projekt dazu beitragen kann, die Hash-Power (Rechenleistung) des Netzwerks zu erhöhen und es noch sicherer und dezentraler zu machen.

Zu Beginn der Entwicklung von Bitcoin zum “neuen Geld” war es möglich, die digitale Währung auf einem Laptop zu schürfen, aber diese Zeiten sind längst vorbei. Mit Bitcoin Minetrix wurde die Tür jedoch wieder für alle geöffnet. Wie zu erwarten, wird der größte Teil der Mittel direkt in den Mining-Betrieb fließen – 42,5 % der $BTCMTX-Token.

Für Marketingmaßnahmen, die sicherstellen sollen, dass das Projekt an Fahrt gewinnt, werden 35 % der Token-Zuweisung verwendet, während 12,5 % für $BTCMTX-Staking-Belohnungen vorgesehen sind, die in der Zeit vor der Inbetriebnahme der Bitcoin Minetrix Cloud Mining-Plattform verteilt werden. 10 % sind für Belohnungen der Community für die aktive Teilnahme am Projekt vorgesehen.

Aktivität Anteil in % Token Bitcoin Mining 42.50 % 1,700,000,000 Marketing 35 % 1,400,000,000 Staking 12.50 % 500,000,000 Community 10 % 400,000,000

Die Möglichkeit, mit bescheidenen Mitteln beträchtliche Gewinne zu erzielen, macht BTCMTX zu einer vielversprechenden Anlage. Presale-Käufer können schon heute eine Rendite von 85 % APY erzielen. Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels wurden bereits 490 Millionen $BTCMTX-Token in den Staking Pool eingezahlt, wobei die APY mit der Größe des Staking Pools variiert. Das Bitcoin Minetrix-Team hat vor kurzem Botschafter ernannt, um Partnerschaften mit Cloud-Anbietern, anderen Unternehmen und Interessenvertretern einzugehen, um einen reibungslosen Start zu gewährleisten.

Mohammad Sitaboha, Lutfi Khanfar und Ghazi Sitaboha werden das Projekt an vorderster Front vorantreiben.Mohammad Sitaboha ist ein sehr erfahrener Marketingstratege, während Lutfi Sitaboha eine Fülle von Kenntnissen in den Bereichen Finanzen und Nachhaltigkeit mitbringt. Ghazi konzentriert sich darauf, die wichtigsten Finanz- und Geschäftspartnerschaften zu festigen, die für den innovativen Ansatz des Projekts zum Bitcoin-Mining unerlässlich sind.

Bitcoin Minetrix könnte laut Analysten um das 100-fache steigen

Potenzielle Käufer von $BTCMTX sollten ihre eigenen Nachforschungen anstellen, aber ein Hinweis auf das FOMO, das sich um den Coin aufbaut, ist der Krypto-YouTube-Kanal No Bs Crypto mit 47.000 Abonnenten, der Bitcoin Minetrix 50-fache oder sogar 100-fache Gewinne zutraut, wenn der Token an den Kryptobörsen gelistet wird.

Auch Michael Wrubel, ein weiterer Krypto-Experte, hat seinen 310.000 YouTube-Abonnenten erklärt, warum er Bitcoin Minetrix positiv gegenübersteht. Auch Krypto-Influencer wie Jacob Crypto Bury und Crypto Lab haben sich geäußert.

Interessenten können das Projekt auf X, Telegram und Discord verfolgen, um auf dem Laufenden zu bleiben. Tokenisiertes Bitcoin-Cloud-Mining ist ein Geschäftsmodell, das höchstwahrscheinlich in Zukunft noch mehr Zuspruch finden wird und als solches einen risikoarmen Einstieg in den Bitcoin Mining-Markt bietet. Außerdem hat ein niedrig kapitalisierter Coin wie $BTCMTX ein viel größeres Potenzial als Bitcoin, so dass eine kleine Investition extrem hohe Renditen einbringen könnte.

Jetzt Bitcoin Minetrix im Presale kaufen.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.