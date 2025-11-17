|
17.11.2025 11:13:17
SGX to launch Bitcoin, Ethereum perpetual futures on Nov 24
The contracts will have no expiry dates and adopt a funding rate mechanismWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
