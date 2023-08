SHIB, DOGE und PEPE im Plus – Dieser Meme Coin kann alle 3 outperformen

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Genau wie die meisten Coins steigen auch DOGE, SHIB und PEPE in den letzten 24 Stunden deutlich an. Die Meme Coins sind mit einem Wertzuwachs von 4 – 7 % unter den größten Gewinnern heute. Das zeigt einmal mehr, dass die Spaßwährungen immer noch sehr beliebt bei Anlegern sind und der Hype nicht abreißt. Nun kommt mit Wall Street Memes ($WSM) ein weiterer Meme Coin auf den Markt, der in die Fußstapfen von PEPE treten und die Milliarden Dollar Marke überschreiten könnte.

Zwar schaffen nur die wenigsten Meme-Coins eine Bewertung von mehr als einer Milliarde Dollar, wenn aber einer die Voraussetzungen dafür mitbringt, dann ist es wohl Wall Street Memes ($WSM). Schon im Vorverkauf wurden Token für mehr als 25 Millionen Dollar verkauft und inzwischen gibt es einen Countdown auf der Website, der anzeigt, wann $WSM an den Kryptobörsen gelistet wird.

Mehr als eine Million Follower als Erfolgsgarant?

Die Community ist das Wichtigste, um den Preis eines Meme-Coins in die Höhe zu treiben. Die Token kommen ohne jeglichen Nutzen, steigen aber doch oft auf mehrere hundert Million Dollar oder wie in den Fällen von SHIB, DOGE und Pepe sogar auf mehrere Milliarden Dollar. Das ist der Gemeinschaft zu verdanken, die hinter einem Projekt steht und immer neue Käufer anzieht.

Mit mehr als einer Million Follower auf X (früher Twitter) und Telegram hat Wall Street Memes ($WSM) die besten Voraussetzungen, um ebenfalls eine Milliarden Dollar Bewertung zu erreichen. Während die meisten Coins erst nach dem Launch versuchen, eine Community aufzubauen, überzeugt Wall Street Memes ($WSM) hier schon vor dem Start.

Selbst PEPE hat nach seinem Anstieg auf knapp 2 Milliarden Dollar “nur” 300.000 Follower auf Twitter vorweisen können. Die Reichweite von Wall Street Memes ($WSM) ist so groß, dass sogar Elon Musk schon auf mehrere Tweets des offiziellen X-Accounts reagiert hat. Mehr braucht es in der Regel nicht, um einen Meme Coin explodieren zu lassen.

Eine Million Dollar investiert

Anfang August hat ein Krypto-Wal rund 460 ETH in Wall Street Memes investiert. Dieselbe Wallet-Adresse hat schon kurze Zeit vorher eine erhebliche Summe in $WSM-Token investiert, sodass sich der Kauf auf insgesamt rund eine Million Dollar summiert.

Nicht oft werden solche Summen in Meme-Coins investiert. Noch seltener, wenn sich das jeweilige Projekt noch in der Vorverkaufsphase befindet. Gerüchte, dass Elon Musk der anonyme Investor ist, haben nach seiner Reaktion auf die $WSM-Tweets nicht lange auf sich warten lassen.

10.000 Stück NFTs in wenigen Minuten verkauft

Das Team hinter Wall Street Memes ($WSM) hat es nicht nur geschafft, eine riesige Community aufzubauen, es weiß auch, wie man diese für den Web3-Markt mobilisiert. Die meisten Follower bringen für den Launch eines Tokens nichts, wenn diese nicht mit Web3-Investments vertraut sind und davor zurückschrecken.

Die Herausgeber von $WSM haben bereits im Jahr 2021 eine 10.000 Stück umfassende NFT-Kollektion auf den Markt gebracht, die ebenfalls ein voller Erfolg war und innerhalb weniger Minuten ausverkauft war. So wurden binnen Minuten Millionen von Dollar umgesetzt und mit dem Wall Street Memes Coin möchte das team diesen Erfolg nochmal toppen.

Wall Street Memes ($WSM)-Listing in 34 Tagen

Auf der Wall Street Memes-Website läuft ein Countdown, der anzeigt, wann der Token an den Top-Kryptobörsen gelistet wird. Offenbar wurden schon zahlreiche Listings bestätigt. Der Countdown zeigt aktuell noch 34 Tage an. Wenn große Kryptobörsen einen Meme Coin für den Handel aufnehmen, ist das in der Vergangenheit oft schon mit massiven Kurszuwächsen einhergegangen, da der Token dadurch einem viel breiteren Publikum zugänglich gemacht wird und der CEX-Handel (zentrale Kryptobörsen) für viele noch viel einfacher ist, als der DEX-Handel (dezentrale Kryptobörsen).

Staking-Möglichkeit für passives Einkommen

Wall Street Memes ($WSM) kommt mit einer Staking-Funktion und diese bietet beim aktuellen Staking-Pool eine APY (jährliche Rendite) von mehr als 100 %. Es ist zwar davon auszugehen, dass der Pool noch wachsen wird und die Rendite dadurch sinkt, diese kann sich aber im mittleren zweistelligen Prozentbereich einpendeln.

Schon jetzt sind mehr als 188 Millionen $WSM-Token gestaket und das, obwohl die Funktion erst seit kurzem freigeschalten ist und viele Käufer aus dem Presale wahrscheinlich noch gar nicht wissen, dass sie jetzt ein passives Einkommen erzielen können, wenn sie sich dazu entscheiden, ihre Token zu staken.

Mehr als 25 Millionen Dollar im Presale umgesetzt

Im Presale wurden inzwischen schon Token im Wert von mehr als 25 Millionen Dollar verkauft. Damit wurden schon vor dem Handelsstart an den Kryptobörsen weit mehr $WSM-Token gekauft, als bei anderen Meme Coins während der gesamten Laufzeit verkauft werden.

Schon jetzt hat das Team gezeigt, dass es weiß, wie man einen Hype kreiert und es schafft, im Web3 erfolgreich zu launchen. Gelingt es, das Ziel der Milliarden Dollar Marke zu erreichen, würde das für Käufer aus dem Presale bedeuten, dass sich ihr Kapital vervielfachen kann. Zahlreiche Analysten gehen davon aus, dass es sich bei $WSM um einen x10 – x50 Coin handelt.

Über den Autor: Manuel Lippitz ist Unternehmer und Investor seit mehreren Jahren. Nach einigen erfolgreichen Firmengründungen gewann das Investieren in unterschiedlichste Assets für ihn immer mehr an Bedeutung. Auf seinem Immobilienblog schreibt er über das Leben als Vermieter und mit der Inbetriebnahme der ersten eigenen Miningstationen im Jahr 2020 konzentrierte er sich immer mehr auf Kryptowährungen & NFTs, sowie die Möglichkeiten, die damit einhergehen.

