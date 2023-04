Shiba Inu Killer Love Hate Inu sammelt 8 Millionen Dollar ein – weniger als 25% der Vorverkaufs-Token sind noch übrig – FOMO steigt

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Freitag, 28. April 2023 – Der nächste Meme-Coin, Love Hate Inu, hat rund 8 Millionen Dollar von Investoren durch den Vorverkauf der LHINU-Token erhalten, die vom einfachen, aber wirkungsvollen Vote-to-Earn-Vorschlag überzeugt sind. Es sind noch weniger als 25% des Vorverkaufs übrig, bis die Ziellinie erreicht ist. Mit einem aktuellen Preis von 0,000135 $ sind die für die Öffentlichkeit verfügbaren $LHINU-Token höchstwahrscheinlich innerhalb weniger Tage ausverkauft.

Es gab keinen privaten Verkauf und es gibt keine Sperrfrist für Token-Inhaber, sodass der Vorverkauf völlig transparent und fair ist. Love Hate Inu könnte damit eine der besten Möglichkeiten sein, im Moment durch Kryptowährungen Geld zu verdienen. Wie üblich beschleunigt sich die Fundraising-Rate, je näher der Abschluss eines Vorverkaufs rückt, sodass sich potenzielle Investoren beeilen sollten. Vor allem im Fall von Love Hate Inu, bei dem innerhalb von 48 Stunden Summen von 1 Million Dollar gesammelt wurden, gibt es nun keine Zeit mehr zu verlieren.

$LHINU ist schnell ausverkauft

In der aktuellen Phase 7 müssen nur noch 200.000 $ aufgebracht werden, bevor der Preis um 7,4 % auf 0,000145 $ steigt, was die Dringlichkeit und das FOMO noch verstärkt. Die Blockchain-gestützte Vote-to-Earn-Plattform Love Hate Inu hat kaum acht Wochen gebraucht, um dorthin zu gelangen, wo sie heute steht, wodurch der Vorverkauf zu einem der größten des Jahres geworden ist.

Morning, #LoveHateInu Crew!



We've got some exciting news for everyone today!



Our #Presale has raised over $8M!



We're incredibly grateful to all our supporters and voters!



Get your $LHINU today before the final stage of the #Presale starts! https://t.co/Pu2Bo8WOUy pic.twitter.com/KozawJU2s4 — Love Hate Inu (@LoveHateInu) April 28, 2023

Da FOMO (Fear of missing out – Angst, etwas zu verpassen) weiter anhält, wird die letzte Phase 8 entweder heute oder morgen beginnen, was nicht zuletzt durch den anhaltenden Strom an Neuigkeiten aus dem Projektteam unterstützt wird. Love Hate Inu hat bereits das virale Potenzial der Plattform mit seinen Meme-Illustrationen von Persönlichkeiten wie Andrew Tate, Donald Trump und Elon Musk bewiesen. CEO Carl Dawkins hat der Community in AMAs die vielfältigen und wertvollen Anwendungsfälle vorgestellt, die das Ökosystem bietet.

Ein Meme-Coin mit starkem Nutzen

Von Umfragen für Unternehmen, die ihre Markenbekanntheit und ihr Engagement steigern wollen, über Umfragen zu ernsten Themen bis hin zu Bereichen wie Governance auf der Love Hate Inu-Plattform – Love Hate Inu bringt einen starken Nutzen mit sich. Vor diesem Hintergrund ist es nicht verwunderlich, dass Love Hate Inu schon im Vorverkauf der heißeste Meme-Coin des Jahres ist – die Analysten bewerten ihn hoch.

Wer Dogecoin und Shiba Inu verpasst hat, der hat jetzt die Möglichkeit, hohe Renditen zu erzielen. Das Timing des Vorverkaufs könnte nicht besser sein, da sich die Stimmung am Markt trotz der anhaltenden Preisvolatilität von Kryptowährungen zu Gunsten der Bullen zu drehen beginnt.

Heutzutage wollen Investoren nicht nur niedlichen Inu-Coins ohne Nutzen nachjagen. Die besten Krypto-Projekte, wie Love Hate Inu, verfolgen den Ansatz, dass sie Utility-Coins mit sich bringen. Liefere ein großartiges Produkt und die Leute werden kommen.

Demo-Umfrage zeigt das Potenzial von Love Hate Inu, viral zu gehen

Love Hate Inu hat in einer Demo-Umfrage zum Thema, ob man Andrew Tate liebt oder hasst, bereits auf beeindruckende Weise gezeigt, was es kann. Die neuesten Daten des Teams zeigen, dass 15.000 Menschen abgestimmt haben. Das wurde mit wenig Marketing erreicht. Stellen Sie sich also vor, was passieren wird, wenn das Projekt live ist und sich im Internet verbreitet.

Es gibt jetzt eine neue Demo-Umfrage zu Donald Trump und eine weitere Chance, 10.000 Dollar zu gewinnen. Dawkins ist davon überzeugt, dass der überprüfbare und transparente Charakter des Abstimmungsmechanismus, der durch Staking der Wähler abgesichert ist, für Unternehmen, gemeinnützige Organisationen, normale Verbraucher und gelegentliche Internetnutzer äußerst attraktiv sein wird.

Hey #LoveHateInu Gang!



Who's ready to vote again?



The second poll is now live on our website!



Will it be Love or Hate for #DonaldJPump!



Get your $LHINU and start voting! https://t.co/Pu2Bo8WOUy#AltCoins #MemeCoins #CryptoCommunity pic.twitter.com/A2cueF0fx7 — Love Hate Inu (@LoveHateInu) April 27, 2023

Abstimmungssysteme sind einer der am besten geeigneten Anwendungsfälle für die Blockchain-Technologie, müssen aber noch erfolgreich in großem Maßstab eingesetzt werden. Love Hate Inu kombiniert die Power von Meme-Coins mit der Kraft dezentraler Netzwerke, um ein Produkt für die Massen zu schaffen.

Das könnte genau die Art von technischer Lösung sein, die Elon Musk braucht, um den Bots auf Twitter effektiver zu begegnen, als er es bisher getan hat. Für diejenigen, die noch auf der Suche nach einer lukrativen Investitionsmöglichkeit sind, könnte Love Hate Inu genau die richtige Wahl sein. Zumindest deuten das Hype-Potenzial und der reale Nutzen, den der Coin liefert, darauf hin, dass es zu einem starken Preisanstieg nach dem Launch kommen könnte.

Jetzt noch Love Hate Inu kaufen, um den niedrigen Vorverkaufspreis für den heißesten Meme-Coin des Jahres zu erhalten

Diejenigen, die den Kauf von $LHINU in Betracht ziehen, sollten schnell handeln, bevor der Preis steigt. Der Token wird zu einem Preis von $0,000145 an den Kryptobörsen gehandelt werden und ist aktuell noch für 0,000135 Dollar erhältlich. Das Love Hate Inu-Projekt hat eine virale Formel gefunden, die jeder versteht: Abstimmen über berühmte Persönlichkeiten oder Dinge, die man liebt oder hasst. “Hot or Not” Websites haben schon zu Anfangszeiten des Internets gut funktioniert.

FOMO steigt. Die überwältigende Resonanz auf Love Hate Inu ist ein Beweis für die Stärke des Geschäftsmodells. Den Nutzern die Möglichkeit zu geben, über Persönlichkeiten – und alles andere, was sie lieben oder hassen – abzustimmen, hat die Phantasie der Krypto-Community beflügelt.

Abstimmungssysteme werden seit langem als perfekt geeignet für die Einführung der Blockchain-Technologie angepriesen. Es sieht so aus, als ob die Viralität von Meme-Coins und den witzigen Bildern zu den Umfragen, die das Love Hate Inu-Team erstellt, das Blockchain-Voting in den Mainstream bringen werden.

CEO Carl Dawkin: „Wir sehen massives Interesse in Asien“

CEO Carl Dawkins, ein Berater der UK All Party Parliamentary Group on Crypto and Digital Assets, der kürzlich mit einem anderen Meme Coin, Tamadoge, erfolgreich war, betont, dass man auch in Asien auf massives Interesse an Love Hate Inu stößt.

Dawkins kommentierte den jüngsten Love Hate Inu-Meilenstein mit den Worten: „Wir warten nicht, bis wir die hard Cap von 10 Millionen Dollar erreicht haben, bevor wir anfangen zu bauen. „Ich kann die Community wissen lassen, dass das Dashboard zur Verwaltung der Umfragen in Arbeit ist.

„Wie ich bereits erwähnt habe, wollen wir ein VIP-System für Unternehmen einrichten. Ich kann jetzt bestätigen, dass wir in Gesprächen mit einer Reihe von Partnern sind, von denen einige börsennotierte Unternehmen sind, da wir darauf drängen, eine Plattform zu bieten, die Unternehmen gerne nutzen werden“, sagte Dawkins. „Und als Zeichen dafür, dass sich Love Hate Inu weltweit durchsetzen wird, verzeichnen wir ein massives Interesse aus Asien.“

Wie man Love Hate Inu – den nächsten Shiba Inu – kauft

Love Hate Inu ist ein fairer und transparenter Vorverkauf, da 90 % des Gesamtangebots von 100 Milliarden Token der Öffentlichkeit angeboten werden. Die großzügige Zuteilung bedeutet, dass man sich keine Sorgen über die Möglichkeit machen muss, dass betrügerische Entwickler oder Teammitglieder mit einem Großteil der Coins weg sind.

Anleger können Love Hate Inu mit ETH, BNB oder USDT (Tether-Stablecoin) kaufen. Es gibt auch keine Sperrfrist für den $LHINU-Token, was bedeutet, dass Käufer 100% ihres Kaufs vor der öffentlichen Notierung erhalten.

Jetzt Love Hate Inu im Presale kaufen.







Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.