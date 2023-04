Shiba Inu Konkurrent Love Hate Inu sammelt 4,4 Millionen Dollar und startet viralen Love Hate Andrew Tate 10.000 Dollar Voting-Wettbewerb

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Montag, 17. April 2023 – Der virale Vote 2 Earn Meme-Coin Love Hate Inu hat 4,4 Millionen Dollar von Investoren erhalten und zur Feier dieses Erfolgs einen Demo Voting-Wettbewerb gestartet. Lieben oder hassen Sie Andrew Tate? Stimmen Sie jetzt ab und gewinnen Sie 10.000 Dollar Diese erste Abstimmung findet außerhalb der Blockchain statt und die Teilnahme an dem kostenlosen Wettbewerb ist einfach. Um teilzunehmen, gehen Sie auf die Love Hate Inu-Homepage und sehen Sie unter dem Bereich des Presale-Betrags die Überschrift ‚Vote for a Chance to Win $10,000‘; klicken Sie auf die Schaltfläche “Vote Now to Win”.

Als Nächstes müssen Sie nur noch auf die Schaltfläche “Vote Love” oder “Vote Hate” klicken. Sobald Sie Ihre Stimme abgegeben haben, geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein und bestätigen Sie sie. Die Wähler können dann in ihren sozialen Netzwerken mitteilen, wie sie abgestimmt haben.

Lieben oder hassen Sie Andrew Tate? Nehmen Sie an der Umfrage teil für die Chance auf 10.000 Dollar

Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels steht Andrew Tate, der derzeit in Rumänien unter Hausarrest steht, im Mittelpunkt des Interesses. Die Hater liegen mit deutlichem Abstand zurück. Es kann nur einen glücklichen Gewinner geben, und das Enddatum wurde noch nicht bekannt gegeben, also sollten Sie so schnell wie möglich mitmachen.

Wenn Sie Andrew Tate hassen, sind Sie vielleicht besonders motiviert, an der ersten Umfrage der Plattform teilzunehmen, um den Punktestand auszugleichen. Am Wochenende haben 4.400 Menschen ihre Stimme abgegeben, und es wird erwartet, dass diese Zahl in der kommenden Woche noch ansteigt.

Diese erste Abstimmung ist nicht nur ein unterhaltsames und wertvolles Dankeschön an die Community für ihre enthusiastische Unterstützung des Projekts, sondern auch ein aussagekräftiger Konzeptnachweis für das Geschäftsmodell.

Love Hate Inu: Viraler Meme-Coin und Blockchain-gestütztes Vote 2 Earn Programm

Love Hate Inu (LHINU) ist ein neues Kryptowährungsprojekt, das die Viralität von Meme-Coins mit einem innovativen Vote 2 Earn-System kombiniert. Es ist ein Meme-Coin, der einen echten Nutzen in einem auf der Blockchain-Technologie basierenden Abstimmungssystem bietet. In Zukunft werden die Nutzer der Plattform die Möglichkeit haben, sich zu aktuellen Themen zu äußern, kritische Fragen anzusprechen und zur Schaffung der neuesten Meme-Sensationen beizutragen, während sie gleichzeitig wertvolle Token verdienen.

Durch den Einsatz von LHINU-Tokens können die Nutzer an den neuesten Umfragen teilnehmen und Token für die Abstimmung verdienen. Mit der Zeit wird die Community entscheiden, welche Umfragen sie erstellen möchte. Das Schöne an Love Hate Inu ist, dass es eine sichere und transparente Plattform für die Abstimmung über wichtige Themen ist – ein idealer Anwendungsfall für die Blockchain-Technologie.

Da der Staking-Mechanismus durch Smart Contracts abgesichert ist, werden Spam und Manipulationen verhindert, und der Abstimmungsprozess ist sowohl nachprüfbar als auch anonym. Die führende Kryptobörse Binance, ein Investor in Twitter, hat Berichten zufolge im letzten Jahr ein internes Team zusammengestellt, das Twitter bei der Bekämpfung von Bot-Accounts durch den Einsatz von Blockchain und Krypto helfen soll. Vielleicht sollte Elon Musk ein Auge darauf haben, was das Team von Love Hate Inu vorhat, denn laut Dawkins hat das Team bereits mit dem Aufbau des On-Chain-Systems begonnen.

Sieben Tage bis zur nächsten Preiserhöhung – keine Zeit zu verlieren

Es sind nur noch sieben Tage bis zur nächsten Preiserhöhung von 0,000115 $ auf 0,000125 $ in Stufe 6 des achtstufigen Vorverkaufs. Der jüngste Meilenstein wurde erreicht, nachdem vor zwei Wochen bekannt gegeben wurde, dass Carl Dawkins, ehemaliger Wachstumschef des Top 10 Meme-Coins Tamadoge, der neue CEO des Unternehmens ist. Dawkins kommentierte den $10.000-Voting-Wettbewerb wie folgt: „Die Abstimmung hat bereits einen erfolgreichen Start hingelegt, wir könnten also nicht zufriedener sein.“

Er fuhr fort: „Wenn der frühe Erfolg dieser Demo-Abstimmung etwas aussagt, dann zeigt das, dass wir etwas Großem auf der Spur sind. Es ist schön zu sehen, dass dies in Echtzeit bestätigt wird. Wir wünschen allen Teilnehmern viel Glück, egal ob sie Herrn Tate lieben oder hassen.”

Dawkins ist in der Krypto-Branche sehr bekannt und ist Berater der UK All Party Parliamentary Group on Crypto and Digital Assets. Für weitere Informationen über das Projekt und um Dawkins kennenzulernen, konnten Interessierte am Montag, den 10. April, den Twitter Spaces AMA besuchen, den Dawkins für die Love Hate Inu Community veranstaltet hat.

Enormes Potenzial zum Abstimmen auf der Love Hate Inu-Plattform

Neben der Abstimmung über Persönlichkeiten, zu denen beinahe jeder eine Meinung hat, gibt es viele andere mögliche Anwendungsfälle für Vote 2 Earn. In dem AMA mit Community-Mitgliedern betonte Dawkins, dass es bei der Abstimmung nicht nur um aktuelle Themen und Persönlichkeiten gehen wird.

Er verriet, dass es auch Umfragen zu Fragen der Projektverwaltung geben wird. So könnte die Community beispielsweise an der Entscheidung beteiligt werden, wofür Marketingbudgets ausgegeben werden sollen. Außerdem wurde bekannt, dass das Entwicklerteam derzeit an einem VIP-KYC-System für Unternehmen arbeitet, die ernsthaftere Umfragen durchführen möchten.

Für die Bereitstellung des KYC-Systems (Know your Customer) werden derzeit Partnerschaften ausgehandelt, Einzelheiten sind jedoch noch nicht bestätigt. Die VIP-Umfragen werden die Möglichkeit bieten, die Teilnehmer mit realen Gütern zu belohnen. In Verbindung mit dem Einsatz der Token, der für die Abstimmung erforderlich ist (Staking), können Unternehmen und Personen, die sich mit Umfrageergebnissen befassen, sicher sein, dass das Ergebnis nicht durch Bots verzerrt oder auf andere Weise manipuliert wurde. Umfragen und Abstimmungen auf der LHINU-Plattform bieten eine Sicherheit und ein Gemeinschaftsvertrauen, das kein anderes System erreichen kann.

Love Hate Inu ist einer der beliebtesten Vorverkäufe des Jahres – Nächster Shiba Inu?

Love Hate Inu Vorverkauf entwickelt sich zu einem der beliebtesten des Jahres bis jetzt – Analysten weisen auf Love Hate Inu hin, wenn es um die Frage geht, welche Coins die Besten für den Kauf in diesem Jahr sein könnten. Angesichts seines einzigartigen Nutzens, der ihn von anderen Meme-Coins unterscheidet, könnte Love Hate Inu sehr leicht der nächste Dogecoin oder Shiba Inu werden.

Der Vorverkauf von $LHINU begann mit einem Preis von $0,000085 in Stufe 1 und wird nach Ende des Vorverkaufs bei $0,000145 liegen. Käufer, die als erste dabei waren, könnten einen sofortigen Gewinn von 70 % erzielen, wenn der Coin an den ersten Börsen gelistet wird.

Wenn Sie jedoch jetzt kaufen, bevor der Preis in Phase 6 steigt, können Sie immer noch einen Gewinn von 38 % auf dem Papier erzielen. Love Hate Inu könnte sehr leicht der nächste Shiba Inu werden. Der zweitgrößte Meme-Coin wurde im August 2020 eingeführt und hat seitdem einen unglaublichen Wertzuwachs auf das 722.900-fache hingelegt.

Faire und transparente Abstimmung, fairer und transparenter Vorverkauf

Neunzig Prozent des Gesamtangebots von 100 Milliarden Token werden im Vorverkauf angeboten. Die großzügige Zuteilung bedeutet, dass man sich keine Sorgen machen muss, von skrupellosen Entwicklern und Teammitgliedern über den Tisch gezogen zu werden.

Anleger können Love Hate Inu mit ETH, BNB oder USDT (Tether-Stablecoin) kaufen. Es gibt auch keine Sperrfrist für den $LHINU-Token, was bedeutet, dass sie 100% ihres Kaufs vor dem Handelsstart erhalten. Während die Altcoin-Saison in Gang kommt, suchen Investoren nach Projekten, die auf der Grundlage starker Fundamentaldaten und eines überzeugenden Wertversprechens die höchsten Investitionsrenditen erzielen. Love Hate Inu ist die perfekte Wahl.

Eine alte Börsenweisheit lautet, dass man in das investieren sollte, was man kennt und versteht. Love Hate Inu ist genau das: ein einfach zu verstehendes Geschäftsmodell, das die Kraft der viralen Meme-Coins mit den Alleinstellungsmerkmalen der Blockchain-Technologie kombiniert.

Jetzt Love Hate Inu (LHINU) zum günstigen Vorverkaufspreis sichern.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.