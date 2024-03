Shiba Inu, Pepe und Bonk gehen durch die Decke – doch dieser Memecoin hat seine erste mögliche Rallye noch vor sich

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Aktuell ziehen Memecoins wie Shiba Inu, Pepe und Bonk durch ihre beeindruckenden Kurssteigerungen viel Aufmerksamkeit auf sich. Während diese bekannten Namen bereits signifikante Rallyes hinter sich haben, gibt es jedoch auch noch einen neuen Memecoin, der seine erste große Kursbewegung noch erleben könnte.

Memecoin sind aktuell im Rallyemodus

Der Markt für Memecoins erlebt eine beispiellose Blütezeit. Eine Welle des Optimismus erfasst Kryptowährungen wie Doge, Shiba Inu, Pepe und Bonk, die alle einen beeindruckenden Rallyemodus zeigen. Das Handelsvolumen für Memecoins auf CoinMarketCap hat die Marke von 31 Milliarden Dollar erreicht. Das entspricht einer beeindruckenden Steigerung von 80 Prozent im Vergleich zum Vortag. Die Marktkapitalisierung des Sektors hat die Schwelle von 60 Milliarden Dollar überschritten, was einem Zuwachs von 22 Prozent in nur 24 Stunden gleichkommt. Unter diesen Performern ragt Shiba Inu heraus mit einem aktuellen Plus von 56 Prozent, womit es den Status des leistungsstärksten Memecoins des Tages erlangt.

In den letzten vier Wochen hat Shiba Inu seinen Wert mehr als verdreifacht, was die beeindruckende Dynamik hinter diesem Token unterstreicht. Bonk, ein Solana-basierter Memecoin, sichert sich den zweiten Platz mit einem heutigen Plus von 15 Prozent. Dieser Coin hat in der vergangenen Woche einen beachtlichen Zuwachs von 160 Prozent erfahren. Im vergangenen Monat haben Pepe und Dogwifhat den Aufwärtstrend angeführt, indem beide mehr als das Siebenfache ihres Wertes erreichten und neue Allzeithochs markierten. Selbst der größte Memecoin, Doge, hat es geschafft, seinen Wert trotz einer massiven Marktkapitalisierung im letzten Monat mehr als zu verdoppeln.

Die Rallye der Memecoins wird durch den breiteren Aufwärtstrend im Kryptomarkt befeuert. Die Gesamtmarktkapitalisierung hat bereits die 2,5 Billionen Dollar überschritten. Führende Kryptowährungen wie Bitcoin und Ethereum nähern sich ihren bisherigen Höchstständen. Mit einem aktuellen Preis von über 67.000 Dollar für Bitcoin und mehr als 3.700 Dollar für Ethereum, zeigt der Markt eine deutliche Aufwärtsbewegung. Der Fear and Greed Index steht bei 90 Punkten und unterstreicht den aktuellen bullischen Trend.

Angesichts der bereits erfolgten Rallye stellen viele Anleger die Frage, ob es sich noch lohnt, in Kryptowährungen und speziell in Memecoins zu investieren. Glücklicherweise gibt es immer noch vielversprechende Projekte, die vor ihrer ersten großen Preissteigerung stehen. Ein gutes Beispiel für einen solchen Coin ist aktuell $FWIF.

Dieser Memecoin bietet Anlegern aktuell noch einen günstigen Einstieg

Basierend auf der Binance Smart Chain (BSC), wurde dieser Token am Valentinstag, dem 14. Februar 2024, als Geschenk an die Krypto-Community gelauncht. Inspiriert von dem beliebten Internet-Meme eines Frosches mit Hut, verkörpert $FWIF Glück, Positivität und Humor.

Der Coin von Frog Wif Hat, folgt dem Erfolgspfad von DogWifHat. DogWifHat erlangte schnell Bekanntheit nach seinem Launch in der Mitte des vierten Quartals 2023 und erreichte heute eine Marktkapitalisierung von über 1,5 Milliarden Dollar mit einem Höchstpreis von über 1,80 Dollar. Frog Wif Hat steht in den Startlöchern, um möglicherweise ähnliche Erfolge wie PEPE und DogWifHat zu erzielen und bereitet sich darauf vor, mithilfe von Multi-Chain-Fähigkeiten, zunächst auf Ethereum und später auf Solana, zu explodieren.

Nach dem Launch auf Uniswap stieg der Wert von $FWIF sofort um vielversprechende 270 Prozent, da Investoren sich beeilten, Teil des nächsten potenziellen Dogecoins zu werden. Laut Daten von dexscreener.com rangierte $FWIF bereits kurz nach dem Start unter den trendenden Token auf dem zweiten Platz und hatte rasch eine Marktkapitalisierung von nahezu 2 Millionen Dollar erreicht.

Frog Wif Hat hatte einen fairen Launch zu einem niedrigen Preis von nur 0,0005 Dollar pro Token, was eine breite Gruppe von Investoren zum sofortigen Einstieg bewegte. Die Entwickler haben zudem die Liquidität gesperrt, um einen Rug Pull zu verhindern. Mit einem auf 1 Milliarde $FWIF-Token begrenzten Supply wird Knappheit geschaffen, die langfristig zur Preissteigerung beitragen soll.

Solana Integration und CEX-Listings könnten Kurs explodieren lassen

Frog Wif Hat plant zudem eine ambitionierte Expansion auf die Solana-Blockchain, die das Potenzial hat, die Reichweite des Coins signifikant zu erhöhen. Die Integration auf Solana soll über Portalbridge erfolgen. Das ist eine führende Cross-Chain-Plattform mit einem aktuellen Total Value Locked von über 1 Milliarde Dollar. Wer bei $WIF, $BONK, $SMOG und $MYRO den Anschluss verpasst hat, sollte sich genau überlegen, ob er sich auch noch den Frog Wif Hat Token entgehen lassen will.

Der Schritt der Solana-Expansion ist Teil der Vision von Frog Wif Hat, eine führende Rolle in der Welt der Memecoins zu übernehmen. Die Roadmap des Projekts sieht vor, in Zukunft die Marke von 10.000 FWIF-Holdern zu erreichen, was wahrscheinlich Listings auf zentralisierten Exchanges (CEXs) erfordern wird, nachdem der Token auf Solana gebridged wurde.

Ein Listing auf Plattformen wie Gate.io oder KuCoin, wie es bei dogwifhat der Fall war, würde FWIF Millionen potenzieller neuer Käufer zugänglich machen. Ein solcher Schritt könnte die Liquidität des Tokens erheblich steigern und das Spot-Handelsvolumen dramatisch erhöhen. Die Erfahrungen mit dem Debüt von Pepe auf Börsen im Mai 2023, das den Preis des Tokens massiv ankurbelte, beweisen die potenziell sehr bullischen Auswirkungen von CEX-Listings.

Erhöhte Liquidität erleichtert es auch größeren Investoren, Positionen aufzubauen, ohne den Preis stark zu beeinflussen. Das würde den Weg für potenzielle Partnerschaften mit Influencern und Werbeaktionen ebnen, um weitere Aufmerksamkeit zu generieren. Es wird erwartet, dass $FWIF eine ähnliche Wachstumskurve erfährt, wie Pepe oder DogWifHat.

