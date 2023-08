Shiba Inu (SHIB) fällt um mehr als 4 % während dieser Meme-Coin explodiert

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Es sind harte Zeiten für Krypto-Investoren. Die Rallye der ersten Jahreshälfte gerät immer mehr in Vergessenheit und seitdem kommt nicht mehr wirklich viel Bewegung in den Markt. Zumindest nicht bei den Top-Kryptowährungen nach Marktkapitalisierung. Bitcoin und Ethereum sinken langsam aber beständig, Shiba Inu (SHIB) verliert sogar gleich mehr als 4 % in den letzten 24 Stunden und macht damit einen Großteil der Wochengewinne wieder hinfällig. Jenseits der Top 100 werden jedoch weiterhin Tag für Tag hohe Gewinne erzielt. Renditen von 1.000 % und mehr sind hier keine Seltenheit. Nun kommt ein Shiba Inu Nachfolger, bei dem das auch gelingen könnte.

Jetzt noch für kurze Zeit $SHIBIE im Presale kaufen.

Der Erfolg von Shiba Inu und Dogecoin wurde lange als Phänomen angesehen, das genauso schnell wieder verschwindet, wie es aufgetaucht ist. Inzwischen weiß man es natürlich besser. Die beiden Meme-Coins kommen jeweils auf eine Marktkapitalisierung von mehreren Milliarden Dollar und das inzwischen schon seit Jahren. Ein Platz in den Top 20 ist beiden sicher.

Wer hier vor dem Durchbruch mit ein paar hundert Dollar eingestiegen ist, hat sich schon bald über hunderttausende Dollar freuen können. Eine Rendite, wie man sie nicht oft zu sehen bekommt. Die ganz große Hürde – eine Milliarde Dollar – erreichen tatsächlich nur die wenigsten Meme-Coins. PEPE ist das heuer zwar auch gelungen, aber es bleibt eine Ausnahme. 100 Millionen Dollar erreichen dagegen schon immer öfter neue Meme-Coins. Vor allem wenn das Thema stimmt.

Shibie – Der Shiba Inu Barbie-Mix

Mit Shibie kommt nun ein Meme-Coin auf den Markt, der sowohl den Erfolg von Shiba Inu Coins wie Dogecoin und SHIB, als auch den aktuellen Hype um den Barbie-Blockbuster aufgreift und somit große Chancen auf eine Kursexplosion hat. Aktuell ist immer wieder zu beobachten, dass Coins, die an trendenden Themen angelehnt sind, durch die Decke gehen. Mit Barbie handelt es sich aktuell um so ein Thema, wie schon einige Meme-Coins zeigen, die schon mit beeindruckenden Gewinnen kurz nach dem Launch überzeugen können.

Damit wird klar, dass auch Shibie mit dem Mix aus Barbie und Shiba Inu schon bald nach dem Launch viral gehen könnte. Der Vorverkauf dauert nur noch eine Woche, womit gewährleistet ist, dass Shibie auch beim DEX-Listing noch aktuell ist. Solange der Barbie Film in den Kinos alle Rekorde bricht, können hier vermutlich auch noch hohe Renditen mit dem Thema erzielt werden. Vor allem, wenn auch die restlichen Zahlen stimmen, wie das bei Shibie der Fall ist.

Jetzt mehr über $SHIBIE erfahren.

Shibie Tokenomics überzeugt

Wenn es überhaupt einen Weg gibt, die hochspekulativen Meme-Coins irgendwie einzuschätzen, dann am ehesten mit einem Blick auf die Tokenomics. Meme-Coins sind zwar der spekulaktivste Bereich im Krypto-Space, eine aufschlussreiche Tokenomics kann aber zumindest eine kleine Orientierungshilfe sein. Hier überzeugt Shibie aus mehreren Gründen.

Zum einen sind nur 5 % der Token dem Team zugewiesen. Außerdem sind neben 5 %, die für Marketing reserviert sind, auch 20 % für DEX-Liquidity reserviert. Da $SHIBIE beim Launch eine Bewertung von knapp 2 Millionen Dollar haben wird, bedeutet das eine Liquidität von knapp 400.000 Dollar. Dadurch ist ein effizienter Handel gewährleistet.

Bei der Liquidity scheitern die meisten Meme-Coins, sodass der Handel für größere Summen schnell uninteressant wird. $SHIBIE kommt mit ausreichend Liquidität und reserviert sogar einen Teil der Token für ein CEX-Listing, was bedeutet, dass das Team hinter dem Projekt wohl größere Pläne für $SHIBIE hat.

Die restlichen 60 % der Token werden im Presale angeboten. Die Nachfrage steigt hier von Tag zu Tag und der Countdown auf der Website zeigt noch weniger als eine Woche an, bis der Vorverkauf endet. Bei der aktuellen Dynamik sieht es aber eher danach aus, als könnte der Presale deutlich früher enden, da bereits Token für knapp 200.000 Dollar verkauft sind und der Vorverkauf auf weniger als eine Million Dollar begrenzt ist. Damit bringt $SHIBIE die besten Voraussetzungen mit, um beim DEX-Listing eine Kursexplosion hinzulegen.

Jetzt noch für kurze Zeit $SHIBIE im Presale kaufen.









Über den Autor: Manuel Lippitz ist Unternehmer und Investor seit mehreren Jahren. Nach einigen erfolgreichen Firmengründungen gewann das Investieren in unterschiedlichste Assets für ihn immer mehr an Bedeutung. Auf seinem Immobilienblog schreibt er über das Leben als Vermieter und mit der Inbetriebnahme der ersten eigenen Miningstationen im Jahr 2020 konzentrierte er sich immer mehr auf Kryptowährungen & NFTs, sowie die Möglichkeiten, die damit einhergehen.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.