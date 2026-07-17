Krypto-Performance im Fokus 17.07.2026 19:43:13

SHIBA INU: So viel hätte eine Investition von vor 5 Jahren gekostet

SHIBA INU: So viel hätte eine Investition von vor 5 Jahren gekostet

So viel hätten Anleger mit einem frühen Engagement in SHIBA INU verlieren können.

Vor 5 Jahren kostete ein SHIBA INU 0,000028 USD. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 357 142 857,14 SHIB. Da sich der Wert von SHIBA INU am 16.07.2026 auf 0,000004 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 467,86 USD wert. Mit einer Performance von -85,32 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Das 52-Wochen-Tief des Coins wurde am 16.07.2026 erreicht und liegt bei 0,000004 USD. Am 21.07.2025 stieg der Coin auf ein 52-Wochen-Hoch bei 0,000016 USD.

Redaktion finanzen.net

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