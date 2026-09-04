SHIBA INU: So viel hätten Anleger mit einem Investment von vor 1 Jahr verloren

So viel hätten Anleger mit einer frühen SHIBA INU-Investition verlieren können.

SHIBA INU notierte am 03.09.2025 bei 0,000012 USD. Bei einer Investition von 100 USD in SHIB vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 8 006 405,12 SHIBA INU. Die Investition hätte nun einen Wert von 43,23 USD, da sich der Wert eines Coins am 03.09.2026 auf 0,000005 USD belief. Aus 100 USD wurden somit 43,23 USD, was einer negativen Performance von 56,77 Prozent entspricht.

Am 16.07.2026 fiel der Coin auf ein 52-Wochen-Tief bei 0,000004 USD. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte SHIBA INU am 13.09.2025 bei 0,000014 USD..

Redaktion finanzen.net