|Investition unter der Lupe
|
09.01.2026 19:43:13
SHIBA INU: So viel Verlust hätte ein Investment von vor 1 Jahr bedeutet
Gestern vor 1 Jahr notierte SHIBA INU bei 0,000021 USD. Bei einer SHIB-Investition von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 469 043 151,97 SHIBA INU in seinem Depot. Mit dem SHIB-USD-Kurs vom 08.01.2026 gerechnet (0,000009 USD), wäre das Investment nun 4 108,82 USD wert. Damit wäre das Investment um 58,91 Prozent gesunken.
Sein aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte der Coin am 31.12.2025 bei 0,000007 USD. Sein aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte SHIBA INU am 17.01.2025 bei 0,000024 USD.
Redaktion finanzen.net
Weitere Links:
Jetzt Devisen-CFDs mit bis zu Hebel 30 handeln
WerbungHandeln Sie mit Devisen-CFDs mit Hebel und kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren!
79% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Bildquelle: salarko / Shutterstock.com
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
|
1,1635
|
-0,0026
|
|
-0,22
|Japanischer Yen
|
183,69
|
0,8400
|
|
0,46
|Britische Pfund
|
0,868
|
0,0002
|
|
0,03
|Schweizer Franken
|
0,9322
|
0,0010
|
|
0,11
|Hongkong-Dollar
|
9,0682
|
-0,0167
|
|
-0,18
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach US-Arbeitsmarktdaten: ATX geht leichter ins Wochenende -- DAX schließt nach Rekord fester -- Asiens Börsen schlussendlich im Plus
Während der heimische Aktienmarkt zu Verlusten tendierte, konnte der deutsche Leitindex zulegen. Der Dow verzeichnet Gewinne. An den Märkten in Fernost ging es vor dem Wochenende aufwärts.