SHIBA INU: So viel Verlust hätte ein Investment von vor 1 Jahr bedeutet

So viel hätten Investoren mit einem frühen SHIBA INU-Engagement verlieren können.

Gestern vor 1 Jahr notierte SHIBA INU bei 0,000021 USD. Bei einer SHIB-Investition von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 469 043 151,97 SHIBA INU in seinem Depot. Mit dem SHIB-USD-Kurs vom 08.01.2026 gerechnet (0,000009 USD), wäre das Investment nun 4 108,82 USD wert. Damit wäre das Investment um 58,91 Prozent gesunken.

Sein aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte der Coin am 31.12.2025 bei 0,000007 USD. Sein aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte SHIBA INU am 17.01.2025 bei 0,000024 USD.

Redaktion finanzen.net