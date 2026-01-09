Investition unter der Lupe 09.01.2026 19:43:13

SHIBA INU: So viel Verlust hätte ein Investment von vor 1 Jahr bedeutet

So viel hätten Investoren mit einem frühen SHIBA INU-Engagement verlieren können.

Gestern vor 1 Jahr notierte SHIBA INU bei 0,000021 USD. Bei einer SHIB-Investition von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 469 043 151,97 SHIBA INU in seinem Depot. Mit dem SHIB-USD-Kurs vom 08.01.2026 gerechnet (0,000009 USD), wäre das Investment nun 4 108,82 USD wert. Damit wäre das Investment um 58,91 Prozent gesunken.

Sein aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte der Coin am 31.12.2025 bei 0,000007 USD. Sein aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte SHIBA INU am 17.01.2025 bei 0,000024 USD.

Redaktion finanzen.net

Bildquelle: salarko / Shutterstock.com

Devisenkurse

Name Kurs +/- %
Dollarkurs
1,1635
-0,0026
-0,22
Japanischer Yen
183,69
0,8400
0,46
Britische Pfund
0,868
0,0002
0,03
Schweizer Franken
0,9322
0,0010
0,11
Hongkong-Dollar
9,0682
-0,0167
-0,18
Währungsrechner
mehr

Börse aktuell - Live Ticker

Nach US-Arbeitsmarktdaten: ATX geht leichter ins Wochenende -- DAX schließt nach Rekord fester -- Asiens Börsen schlussendlich im Plus
Während der heimische Aktienmarkt zu Verlusten tendierte, konnte der deutsche Leitindex zulegen. Der Dow verzeichnet Gewinne. An den Märkten in Fernost ging es vor dem Wochenende aufwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

