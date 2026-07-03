Investment im Blick 03.07.2026 19:43:13

SHIBA INU: So viel Verlust hätte ein Investment von vor 5 Jahren eingebracht

SHIBA INU: So viel Verlust hätte ein Investment von vor 5 Jahren eingebracht

So viel hätten Anleger mit einem frühen Investment in SHIBA INU verlieren können.

SHIBA INU wurde gestern vor 5 Jahren bei 0,000028 USD gehandelt. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 USD in die Kryptowährung investierten, besitzen nun 3 571 428,57 SHIB. Die Investition hätte nun einen Wert von 15,32 USD, da SHIBA INU am 02.07.2026 0,000004 USD wert war. Damit wäre das Investment um 84,68 Prozent gesunken.

Das 52-Wochen-Tief von SHIB wurde am 28.06.2026 erreicht und liegt bei 0,000004 USD. Das 52-Wochen-Hoch des Coins liegt derzeit bei 0,000016 USD und wurde am 21.07.2025 erreicht.

Redaktion finanzen.net

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Bildquelle: salarko / Shutterstock.com

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