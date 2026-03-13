|Investment im Check
|
13.03.2026 19:43:13
SHIBA INU: So viel Verlust hätte eine Investition von vor 5 Jahren bedeutet
Am 20.10.2021 wurde SHIBA INU bei 0,000028 USD gehandelt. Wer vor 5 Jahren 10 000 USD in SHIB investiert hat, hat nun 357 142 857,14 SHIBA INU im Portfolio. Da sich der Wert eines Coins am 12.03.2026 auf 0,000006 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2 114,29 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 78,86 Prozent vermindert.
Bei 0,000005 USD erreichte die Kryptowährung am 08.03.2026 ihr aktuelles 52-Wochen-Tief. Am 10.05.2025 stieg die Kryptowährung auf ein 52-Wochen-Hoch bei 0,000017 USD.
Redaktion finanzen.net
Weitere Links:
Jetzt Devisen-CFDs mit bis zu Hebel 30 handeln
WerbungHandeln Sie mit Devisen-CFDs mit Hebel und kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren!
79% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Bildquelle: salarko / Shutterstock.com
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
|
1,1417
|
-0,0101
|
|
-0,88
|Japanischer Yen
|
182,368
|
-1,1220
|
|
-0,61
|Britische Pfund
|
0,8636
|
0,0007
|
|
0,08
|Schweizer Franken
|
0,904
|
-0,0011
|
|
-0,12
|Hongkong-Dollar
|
8,9373
|
-0,0778
|
|
-0,86
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht sehr schwach ins Wochenende -- DAX beendet Freitagshandel im Minus -- Wall Street schlussendlich schwächer -- Asiens Börsen schließt in Rot
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Freitag klar im Minus. Auch der deutsche Aktienmarkt konnte seine zwischenzeitlichen Gewinne nicht nachhaltig verteidigen. Die US-Börsen notierten am Freitag tiefer. An den asiatischen Börsen dominierten zum Wochenende die Bären.