Investment im Check 13.03.2026 19:43:13

SHIBA INU: So viel Verlust hätte eine Investition von vor 5 Jahren bedeutet

SHIBA INU: So viel Verlust hätte eine Investition von vor 5 Jahren bedeutet

Investoren, die vor Jahren in SHIBA INU investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Am 20.10.2021 wurde SHIBA INU bei 0,000028 USD gehandelt. Wer vor 5 Jahren 10 000 USD in SHIB investiert hat, hat nun 357 142 857,14 SHIBA INU im Portfolio. Da sich der Wert eines Coins am 12.03.2026 auf 0,000006 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2 114,29 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 78,86 Prozent vermindert.

Bei 0,000005 USD erreichte die Kryptowährung am 08.03.2026 ihr aktuelles 52-Wochen-Tief. Am 10.05.2025 stieg die Kryptowährung auf ein 52-Wochen-Hoch bei 0,000017 USD.

Redaktion finanzen.net

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