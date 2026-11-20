Bei einem frühen Einstieg in SHIBA INU hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Vor 5 Jahren kostete ein SHIBA INU 0,000042 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in SHIBinvestiert, wäre er nun im Besitz von 238 095 238,10 SHIBA INU. Die Anlage hätte nun einen Wert von 900,00 USD, da sich der Wert von SHIBA INU am 19.11.2026 auf 0,000004 USD belief. Das entspricht einer Abnahme von 91,00 Prozent.

Am 20.11.2026 erreichte die Kryptowährung ihr aktuelles 52-Wochen-Tief bei 0,000004 USD. Das 52-Wochen-Hoch von SHIBA INU liegt derzeit bei 0,000009 USD und wurde am 05.01.2026 erreicht.

Redaktion Finanzen.net