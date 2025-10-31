SHIBA INU: So viel Wert wäre mit einer Investition von vor 1 Jahr verloren gegangen

Bei einer frühen Investition in SHIBA INU hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Gestern vor 1 Jahr notierte SHIBA INU bei 0,000018 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in die Kryptowährung investierten, besitzen nun 542 888 165,04 SHIB. Die gehaltenen SHIBA INU wären gestern 5 276,87 USD wert gewesen, da sich der SHIB-USD-Kurs auf 0,000010 USD belief. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 47,23 Prozent.

Das 52-Wochen-Tief des Coins wurde am 30.10.2025 erreicht und liegt bei 0,000010 USD. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte SHIBA INU am 04.12.2024 bei 0,000033 USD..

Redaktion finanzen.net