|SHIB-Investition im Fokus
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20.03.2026 19:43:13
SHIBA INU: So viel Wert wäre mit einer Investition von vor 1 Jahr verloren gegangen
SHIBA INU kostete gestern vor 1 Jahr 0,000013 USD. Wenn ein Investor damals 100 USD in SHIB investiert hätte, hätte er nun 7 716 049,38 SHIBA INU. Mit dem SHIB-USD-Kurs vom 19.03.2026 gerechnet (0,000006 USD), wäre das Investment nun 44,75 USD wert. Das entspricht einem Schwund von 55,25 Prozent.
Bei 0,000005 USD erreichte SHIB am 08.03.2026 sein aktuelles 52-Wochen-Tief. Am 10.05.2025 stieg SHIBA INU auf ein 52-Wochen-Hoch bei 0,000017 USD.
Redaktion finanzen.net
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