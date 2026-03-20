SHIBA INU: So viel Wert wäre mit einer Investition von vor 1 Jahr verloren gegangen

Bei einer frühen SHIBA INU-Investition müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

SHIBA INU kostete gestern vor 1 Jahr 0,000013 USD. Wenn ein Investor damals 100 USD in SHIB investiert hätte, hätte er nun 7 716 049,38 SHIBA INU. Mit dem SHIB-USD-Kurs vom 19.03.2026 gerechnet (0,000006 USD), wäre das Investment nun 44,75 USD wert. Das entspricht einem Schwund von 55,25 Prozent.

Bei 0,000005 USD erreichte SHIB am 08.03.2026 sein aktuelles 52-Wochen-Tief. Am 10.05.2025 stieg SHIBA INU auf ein 52-Wochen-Hoch bei 0,000017 USD.

Redaktion finanzen.net