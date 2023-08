Shiba Inu vs. Sonik Coin: Welcher Meme-Coin ist jetzt besser?

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Shiba Inu liegt in den letzten 24 Stunden rund 2 % im Plus und hinkt damit deutlich hinter dem marktbreiten Durchschnitt hinterher. Währenddessen generiert der Sonik Coin weiterhin virales Interesse und hat fast 750.000 $ eingesammelt. Hier dauert der Presale nur noch eine Woche.

Bei Shiba Inu und Sonik handelt es sich gleichermaßen um Meme-Coins, die sich jedoch in unterschiedlichen Ausgangssituationen befinden. Sollten Anleger im September 2023 also lieber in Shiba Inu oder Sonik Coin investieren? Ein Überblick:

Shiba Inu (SHIB)

Shiba Inu (SHIB) ist die zweitwertvollste Meme-Kryptowährung der Welt, rangiert in der Top 20 und hat eine Marktkapitalisierung von aktuell rund 5 Milliarden $. Als Dogecoin-Killer gegründet, scheint Shiba Inu in puncto fundamentaler Weiterentwicklung dem wertvollsten Meme-Coin der Welt sogar einen Schritt voraus. Denn Shiba Inu setzt auf ein vielfältiges Ökosystem. Zuletzt kam mit der Layer-2 Shibarium ein weiterer Meilenstein hinzu, der zentral für die Weiterentwicklung von Shiba Inu sein soll.

Bereits vor dem Launch von Shibarium gab es eine massive Rallye. SHIB performte den marktbreiten Durchschnitt aus und setzte sich mitunter an die Spitze des digitalen Währungsmarkts. Dennoch gab es Probleme beim Start der L2-Lösung im Mainnet. Diese entstammten insbesondere der Bridge-Technologie, sodass Halter zwischenzeitlich auf Token im Wert von über 1,7 Millionen $ nicht zugreifen konnten. SHIB crashte im Anschluss. Mittlerweile ist die Bridge wieder live, die Entwickler haben die Probleme gelöst. Dennoch zeigen die Probleme eins ganz deutlich. Sollte es mit der fundamentalen Weiterentwicklung der Meme-Coins nicht auf Anhieb klappen, kommt schnell Verkaufsdruck auf.

Zuletzt akkumulierten Wale auch im Krypto-Crash weiter SHIB, die Burn-Rate stieg ebenfalls an und lässt einen deflationären Effekt auf den SHIB Kurs durchschlagen. Augenscheinlich glaubt Smart Money weiterhin an das Potenzial von SHIB.

Shiba Inu ist im Jahr 2023 der wohl etablierteste Meme-Coin, der zweifelsfrei weiteres Upside-Potenzial hat – nur dafür muss einiges gelingen. Shiba Inu möchte einen Platz im wachstumsstarken Layer-2-Sektor. Die Konkurrenz ist groß. Doch mit der gigantischen Community hat SHIB heute einen eklatanten Vorteil. Hier sollten Anleger die weitere Entwicklung beobachten. Denn SHIB ist im September 2023 ob der Unwägbarkeiten kein „Buy-and-Hold-Investment“.

Sonik Coin (SONIK)

Bislang hat der neue Meme-Coin SONIK nahezu 750.000 $ aufgebracht. Inspiriert vom Design der Gamingfigur Sonic the Hedgehog, strebt der SONIK Coin eine rasante Marktkapitalisierung von 100 Millionen $ an.

„Sonik is fast as f**k. $SONIK make him go speedy. We run up and down. But mostly up. Stake $SONIK to make him more speedy.“

Dank seines Stake-2-Earn-Konzepts geht SONIK über das typische Meme-Coin-Format hinaus, indem es Staking für passive Belohnungen ermöglicht. Dies verleiht dem Coin finanzielle Tiefe und lockt langfristige Investoren an.

Von den SONIK-Token sind 50 % für den Presale vorgesehen, der mit einer angestrebten Hardcap von rund 2 Millionen $ verkauft wird. Weitere 40 % werden als Staking-Rewards über vier Jahre verteilt, 10 % sichern die Liquidität für einen reibungslosen Börsenstart.

Fast 750.000 $ wurden im Presale erreicht, über ein Drittel der Token wurden innerhalb weniger Tage verkauft. Die angestrebte Hardcap von 2.098.547 $ wird voraussichtlich bald erreicht werden. Der Countdown auf der Webseite läuft noch knapp sieben Tage. Direkt im Anschluss erwarten Experten den Start bei der DEX Uniswap.

SONIK kaufen

Welcher Meme-Coin ist besser?

SHIB und SONIK befinden sich in unterschiedlichen Ausgangsszenarien und sprechen somit verschiedene Arten von Anlegern an. SHIB verfolgt mit dem Start von Shibarium und ambitionierten Plänen eine eher defensivere Herangehensweise, soweit das bei Meme-Coins möglich ist. Dennoch wird diskutiert, dass der Start von Shibarium das Ende von SHIB als reinem Meme-Coin signalisiert. Shiba Inu tritt in das Segment der Kryptos ein, die einen realen Usecase haben und ernsthaften Plan verfolgen.

Im Gegensatz dazu bietet SONIK als Meme-Coin mit niedriger Marktkapitalisierung von etwa 4 Millionen $ nach dem DEX-Launch Kurspotenzial. Hier liegt der Fokus zunächst einzig und allein auf dem Spaßfaktor. Zugleich wird es Staking-Möglichkeiten und einen starke Community-Fokus geben, die durchaus parabolische Kursentwicklungen bedingen könnten. SONIK bietet damit eine höhere Risk-Reward-Ration, was den neuen Meme-Coin zu einer attraktiveren Wahl für risikofreudigere Investoren machen könnte.

Letztendlich hängt die Wahl vom Gusto eines jedes Traders ab. Eine eigenständige Analyse sollte dem Investment stets vorgelagert sein.

