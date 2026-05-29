SHIBA INU: Wie viel Anleger mit einem Investment von vor 1 Jahr verloren hätten

So viel hätten Anleger mit einem frühen SHIBA INU-Einstieg verlieren können.

SHIBA INU kostete gestern vor 1 Jahr 0,000014 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in SHIB zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 69 881 201,96 SHIBA INU. Die gehaltenen Coins wären am 28.05.2026 374,56 USD wert gewesen, da der SHIB-USD-Kurs bei 0,000005 USD lag. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 62,54 Prozent abgenommen.

Sein aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte der Coin am 08.03.2026 bei 0,000005 USD. Das 52-Wochen-Hoch von SHIBA INU liegt derzeit bei 0,000016 USD und wurde am 21.07.2025 erreicht.

Redaktion finanzen.net