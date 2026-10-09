|Wertentwicklung im Fokus
|
09.10.2026 19:43:14
SHIBA INU: Wie viel Anleger mit einem Investment von vor 5 Jahren verloren hätten
SHIBA INU notierte am 20.10.2021 bei 0,000028 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 10 000 USD in SHIB investierten, hätten nun 357 142 857,14 SHIBA INU im Besitz. Da sich der Wert von SHIBA INU am 08.10.2026 auf 0,000005 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 896,43 USD wert. Damit wäre die Investition um 81,04 Prozent gesunken.
Bei 0,000004 USD erreichte die Kryptowährung am 16.07.2026 ihr aktuelles 52-Wochen-Tief. Am 13.10.2025 erreichte die Kryptowährung ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 0,000011 USD.
Redaktion finanzen.net
Weitere Links:
Jetzt Devisen-CFDs mit bis zu Hebel 30 handeln
WerbungHandeln Sie mit Devisen-CFDs mit Hebel und kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren!
81% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Bildquelle: salarko / Shutterstock.com
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
|
1,1202
|
0,0000
|
|
0,00
|Japanischer Yen
|
177,34
|
0,0000
|
|
0,00
|Britische Pfund
|
0,8474
|
0,0000
|
|
0,00
|Schweizer Franken
|
0,9294
|
-0,0030
|
|
-0,32
|Hongkong-Dollar
|
8,7909
|
0,0000
|
|
0,00
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen letztlich fester -- ATX geht mit Verlusten ins Wochenende -- DAX beendet Handel deutlich stärker -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich wankelmütig, während der deutsche Leitindex am letzten Handelstag der Woche im Plus notierte. Die US-Börsen setzten zur Erholung an. An den Börsen in Asien ging es vor dem Wochenende mehrheitlich nach oben.