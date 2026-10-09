SHIBA INU: Wie viel Anleger mit einem Investment von vor 5 Jahren verloren hätten

SHIBA INU notierte am 20.10.2021 bei 0,000028 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 10 000 USD in SHIB investierten, hätten nun 357 142 857,14 SHIBA INU im Besitz. Da sich der Wert von SHIBA INU am 08.10.2026 auf 0,000005 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 896,43 USD wert. Damit wäre die Investition um 81,04 Prozent gesunken.

Bei 0,000004 USD erreichte die Kryptowährung am 16.07.2026 ihr aktuelles 52-Wochen-Tief. Am 13.10.2025 erreichte die Kryptowährung ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 0,000011 USD.

Redaktion finanzen.net