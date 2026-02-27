|Profitabler SHIB-Einstieg?
|
27.02.2026 19:44:12
SHIBA INU: Wie viel eine Investition von vor 5 Jahren gekostet hätte
Vor 5 Jahren notierte SHIBA INU bei 0,000028 USD. Bei einem Investment von 100 USD in SHIB vor 5 Jahren, wäre ein Investor nun im Besitz von 3 571 428,57 SHIBA INU. Die Investition hätte nun einen Wert von 21,32 USD, da SHIBA INU am 26.02.2026 0,000006 USD wert war. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 78,68 Prozent eingebüßt.
Bei 0,000006 USD erreichte SHIB am 05.02.2026 sein aktuelles 52-Wochen-Tief. Am 10.05.2025 stieg die Kryptowährung auf ein 52-Wochen-Hoch bei 0,000017 USD.
Redaktion finanzen.net
Weitere Links:
Jetzt Devisen-CFDs mit bis zu Hebel 30 handeln
WerbungHandeln Sie mit Devisen-CFDs mit Hebel und kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren!
79% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Bildquelle: salarko / Shutterstock.com
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
|
1,1806
|
0,0007
|
|
0,06
|Japanischer Yen
|
184,353
|
0,1830
|
|
0,10
|Britische Pfund
|
0,876
|
0,0007
|
|
0,09
|Schweizer Franken
|
0,9085
|
-0,0043
|
|
-0,47
|Hongkong-Dollar
|
9,2421
|
0,0120
|
|
0,13
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen schließen im Minus -- ATX letztlich in Rot -- DAX schließt kaum verändert -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt gab am Freitag nach. Der deutsche Leitindex bewegte sich hingegen seitwärts. Die US-Börsen notierten schwächer. Die Märkte in Fernost legten am Freitag zu.