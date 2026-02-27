SHIBA INU: Wie viel eine Investition von vor 5 Jahren gekostet hätte

Das wäre der Fehlbetrag einer frühen SHIBA INU-Investition gewesen.

Vor 5 Jahren notierte SHIBA INU bei 0,000028 USD. Bei einem Investment von 100 USD in SHIB vor 5 Jahren, wäre ein Investor nun im Besitz von 3 571 428,57 SHIBA INU. Die Investition hätte nun einen Wert von 21,32 USD, da SHIBA INU am 26.02.2026 0,000006 USD wert war. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 78,68 Prozent eingebüßt.

Bei 0,000006 USD erreichte SHIB am 05.02.2026 sein aktuelles 52-Wochen-Tief. Am 10.05.2025 stieg die Kryptowährung auf ein 52-Wochen-Hoch bei 0,000017 USD.

Redaktion finanzen.net