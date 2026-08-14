Krypto-Investment 14.08.2026 19:43:13

SHIBA INU: Wie viel Verlust eine Investition von vor 5 Jahren eingebracht hätte

SHIBA INU: Wie viel Verlust eine Investition von vor 5 Jahren eingebracht hätte

So viel hätten Anleger mit einer frühen Investition in SHIBA INU verlieren können.

Am 20.10.2021 lag der Kurs von SHIBA INU bei 0,000028 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 3 571 428,57 SHIB-Coins. Da sich der Wert eines Coins am 13.08.2026 auf 0,000004 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 15,89 USD wert. Mit einer Performance von -84,11 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Das 52-Wochen-Tief des Coins wurde am 16.07.2026 erreicht und liegt bei 0,000004 USD. Am 13.09.2025 erreichte der Coin sein aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 0,000014 USD.

Redaktion finanzen.net

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Bildquelle: salarko / Shutterstock.com

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