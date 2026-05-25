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25.05.2026 15:52:00
Should You Buy Bitcoin While It's Under $100,000?
When Bitcoin (CRYPTO: BTC) first hit $100,000 back in December 2024, it was a landmark moment. Crypto had finally arrived, and Bitcoin was going mainstream. In fact, Bitcoin seemed to be on a rocket ship to $1 million.That's why Bitcoin at $77,000 feels so empty. It's down 13% to start the year, despite every effort by the White House to make America the "crypto capital of the world." So, is Bitcoin worth buying right now, or is it time to look elsewhere for a high-upside asset?For much of its history, Bitcoin has been able to produce triple-digit returns with impressive regularity. Most recently, in 2024, Bitcoin returned 121% to investors. And in 2023, Bitcoin returned 156% to investors. In fact, in seven of the past 14 years, Bitcoin has delivered triple-digit returns.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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