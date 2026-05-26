26.05.2026 02:30:00

Should You Forget Ethereum and Buy This Cryptocurrency Instead?

There's no denying that Ethereum (CRYPTO: ETH) has been one of the top-performing cryptocurrencies of the past decade. Since its launch in July 2015, it's up a staggering 68,700%.But here's the thing: After more than a decade as the market leader, Ethereum has plenty of upstart rivals, including some that are now growing much faster. The one on my radar right now is Solana (CRYPTO: SOL).The chart below might be the best guide to understanding why Solana is likely a better buy than Ethereum right now. It compares the performance of Solana and Ethereum over the past five years. During that time period, Solana is up 144%. In comparison, Ethereum is down 5%.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Börse aktuell - Live Ticker

Hoffnung auf Frieden steigt: ATX mit neuem Rekord über 6.100-Punkte-Marke -- DAX gewinnt kräftig -- Feiertag an US-Börsen -- Asiatische Börsen schließen stark
Der ATX konnte zum Wochenstart ein neues Rekordhoch markieren. Der DAX zeigte sich an Pfingstmontag ebenfalls deutlich höher. In den USA wurde aufgrund eines Feiertags am Montag nicht gehandelt. An den Börsen in Asien ging es zum Wochenstart aufwärts.
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