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26.05.2026 02:30:00
Should You Forget Ethereum and Buy This Cryptocurrency Instead?
There's no denying that Ethereum (CRYPTO: ETH) has been one of the top-performing cryptocurrencies of the past decade. Since its launch in July 2015, it's up a staggering 68,700%.But here's the thing: After more than a decade as the market leader, Ethereum has plenty of upstart rivals, including some that are now growing much faster. The one on my radar right now is Solana (CRYPTO: SOL).The chart below might be the best guide to understanding why Solana is likely a better buy than Ethereum right now. It compares the performance of Solana and Ethereum over the past five years. During that time period, Solana is up 144%. In comparison, Ethereum is down 5%.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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