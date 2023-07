Sind Community Token 👥 der neue Trend am Kryptomarkt? $THUG und $WSM beenden bald Pre-Sales!

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Community Token sind digitale Assets, die sowohl von den Mitgliedern der Community als auch den Usern verwaltet werden. Zu den Vorteilen von Community Token gehören auch finanzielle Anreize. Diese schaffen Motivation für die Beteiligung an den angebotenen Projekten, zur Unterstützung der Netzwerk-Sicherheit oder als Belohnung in Form von Krypto Rewards. Es können auch finanzielle Anreize für die Stärkung der Zusammenarbeit im Team ausgeschrieben werden oder durch Zugang zu exklusiven Funktionen stattfinden.

Community Token fördern das Engagement unter Mitgliedern

Mitglieder werden für die aktive Teilnahme belohnt

Community Token schaffen finanzielle Anreize für bestimmte Zielgruppen

Sie dienen im Wesentlichen als Währung und schaffen Mehrwerte für die User

Wall Street Memes und Thug Life sind bekannte Community Token

Was sind Community Token?

Mit Community Token erhalten User Zugang zu exklusiven Funktionen oder Belohnungen innerhalb einer bestimmten Plattformen. Community Token werden vor allem in Pre-Sales als Utility-Token eingesetzt. Sie sollen dort die Krypto Rewards, Zugriffsrechte, exklusive Inhalte, Privilegien, Stimmrechte oder Rabatte repräsentieren. Auch in Form von besonderen Veranstaltungen können Token Inhaber belohnt werden.

Grundsätzlich können Community Token aber für eine Vielzahl von Zwecken eingesetzt werden, beispielsweise:

um Anreize für die Teilnahme am Netzwerk zu schaffen

um einen Mehrwert durch Transaktionen zu generieren

um Content Creator zu belohnen

um Vertrauensnetzwerke aufzubauen

um exklusive Funktionen bereitzustellen

um Governance zu betreiben

um Mikrozahlungen durchzuführen

um Liquidität aufzubauen

Wofür können Token Inhaber belohnt werden?

Es gibt nahezu unendliche Möglichkeiten, um Community-Mitglieder für aktives Verhalten zu belohnen. Dies ist eine Auswahl, wofür User belohnt werden können:

Für das Kommentieren, Teilen oder Liken von Inhalten Für das Sperren von Token im Rahmen von Staking Für das Ausfüllen von Umfragen, wie bei Love Hate Inu Für die Sicherung des Netzwerks als Validator Für das Partizipieren an sozialen Netzwerken Für den Kauf von exklusiven Produkten Für das Spielen von P2E-Games Für die Anwerbung neuer User Für das Erstellen von Memes wie bei AiDoge Für den Kauf von Token, wie beispielsweise bei Airdrops Für das Investieren in Pre-Sales im Rahmen von speziellen Boni Für das Erstellen und Handeln von NFT auf Marktplätzen Für das aktive Engagement im Netzwerk Für das Einstellen eigener Produkte, wie bei yPredict und KI-Prognosemodellen

Die Belohnungen können durch neue Coins oder Token sowie durch spezielle Rabatte oder beispielsweise NFTs erfolgen. Auch Abzeichen, Limited Editions oder exklusive Zugänge zu Beta-Versionen oder die Teilnahme an Airdrops sind denkbar. Durch die Bereitstellung finanzieller Anreize sind Projekte in der Lage, sich eine engagierte Benutzerbasis aufzubauen, die mit großer Wahrscheinlich langfristig in die Coins der Projekte investiert.

Welche Herausforderungen gibt es für Community Token?

Einhaltung gesetzlicher Vorschriften Technische Schwierigkeiten Regulatorische Rahmenwerke Platzierung der Token an Exchanges Marketing für die Pre-Sales Monetarisierung von Marken, Produkten oder Dienstleistungen

Das sind die beiden besten Community Token

Für Thug Life und seinen Pre-Sales bleibt nicht mehr viel Zeit. Anleger, die sich für einen Gangsta-Life-Meme-Coin interessieren, können noch knapp 2 Tage auf den Sonderpreis von 0,0007 $ zugreifen. Sie kaufen den nativen Community Coin $THUG mit ETH, USDT oder Fiat. Empfehlenswert ist die Browser Erweiterung von MetaMask am Desktop oder die mobile Wallet von Trust Wallet. 70 % aller Token sind für den Pre-Sale bestimmt. Der Meme Coin ist vollständig von der Community gesteuert.

Chasing that high pic.twitter.com/ZO4tDD8n0E — Wall Street Memes (@wallstmemes) July 14, 2023

Wall Street Memes steht kurz vor dem Meilenstein von 15 Millionen US-Dollar. Diese Summe ist bereits im Vorverkauf eingenommen worden. Mehr als 2/3 der Token sind bereits an Anleger gegangen, die in den Anti-Kapitalismus-Coin investiert haben. Auch diesen Community Token kaufen Sie mit ETH oder USDT und zusätzlich mit BNB und Kreditkarte oder Fiat. Empfehlenswert sind wieder MetaMask und Trust Wallet. Jede andere Wallet lässt sich aber auch mit dem Projekt verbinden.

Fazit: Community Token oder Community Coins, manchmal auch als Social Token bezeichnet, geben den Mitgliedern der Gemeinschaften die vollständige Kontrolle und Steuerung über die Projekte. Je nach Anbieter kann es sich auch nur um Teilbereiche oder eingeschränkte Rechte handeln. Im Falle von Thug Life erfolgt die Ausrichtung über die hohe Anzahl Token, die an die Mitglieder gehen. Bei Wall Street Memes ist die Community bereits über 1,1 Millionen User groß.

Für Entwickler sind Community Token ideal, wenn sie eine aktive Beteiligung ihrer Anleger und User wünschen. Für manche Konzepte eignen sich diese Token besonders gut, wie beispielsweise im Meme-Sektor. Andere Konzepte sind weniger geeignet, beispielsweise eine digitale Währung. Vorteilhaft ist die Tatsache, dass die Token $THUG und $WSM handelbar sind. Sie bieten also nicht nur die Aspekte der Beteiligung und Unterstützung, sondern auch den eines digitalen Assets.

Unter Umständen ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Webseite ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Webseite steht Ihnen kostenlos zur Verfügung. Wir erhalten möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Webseite anbieten.

Über die Autorin: Stefanie Herrnberger ist als freiberufliche Referentin und Redakteurin tätig. Ihre langjährige berufliche Erfahrung in den Bereichen Blockchain, Kryptowährungen und NFTs bieten ihr den perfekten Background, um über aktuelle Nachrichten und Entwicklungen an dezentralen und zentralen Finanzmärkten zu berichten. Seit mehreren Jahren investiert Stefanie in Kryptowährungen. Sie versteht die Herausforderungen und Chancen für Kryptotrader. Veröffentlichungen: https://de.cryptonews.com/editors/stefanie-herrnberger https://blockchain-technologie.digital/ https://www.facebook.com/groups/cryptonewsde/