Sind die Tage für Bitcoin gezählt? Meme-Coins dominieren – Nach PEPE und TURBO von ChatGPT kommen nun SPONGE und AI

Es scheint so, als würde die größte Kryptowährung nach Marktkapitalisierung nicht mehr so richtig in die Gänge kommen. Seit knapp 2 Monaten notiert der Bitcoin irgendwo zwischen 27.000 und 30.000 Dollar. Einen kurzen Ausflug über die 30.000 Dollar Marke hat es zwar gegeben, der Preis konnte aber nicht gehalten werden. Seitdem ist es ruhig um die Nummer eins. Auch bei Ethereum zeichnet sich ein ähnliches Bild ab. Währenddessen leben Meme-Coins auf und sorgen wieder für Gewinne von weit mehr als 1.000 % innerhalb weniger Tage. Nach dem Hype um PEPE und TURBO sind es nun vor allem $SPONGE und Aidoge.com ($AI), die den Markt dominieren.

Das Plus, das der Bitcoin in den letzten 24 Stunden hingelegt hat, liegt gerade einmal bei 0,26 %. Im 7-Tages-Schnitt ergibt sich ein Minus von 3,5 %. Damit notiert die größte Kryptowährung der Welt aktuell bei 27.606 Dollar, was den unteren Bereich der Preisspanne der letzten Monate darstellt. Viel Luft nach unten gibt es also nicht mehr, um keine weitere Korrektur einzuleiten.

Die Marktkapitalisierung beläuft sich damit noch auf 534 Milliarden Dollar, was ziemlich genau 47 % des gesamten Kryptomarktes ausmacht. Während vor allem im ersten Quartal dieses Jahres die Bullen den Markt dominiert haben und der BTC-Kurs in der Spitze in diesem Jahr um 80 % gestiegen ist, sieht es nun nach Stillstand aus. Obwohl im ersten Quartal eine schlechte Nachricht nach der anderen auf den Markt eingeprasselt ist, hat die Euphorie der Anleger, die genug vom Bärenmarkt hatten, überwogen.

Allerdings kommen auch weiterhin nicht unbedingt gute Nachrichten, die einen Grund für einen Anstieg liefern würden. Im Mai hat die US-Notenbank Federal Reserve bereits erneut die Zinsen angehoben und Binance schon mehrfach Bitcoin-Auszahlungen aussetzen müssen, da Ordinals und BRC-20-Token das Netzwerk überlastet haben. Wenn also nicht bald ein Impuls kommt, der die Bullen wieder motiviert, könnte der Mai der erste Monat in diesem Jahr sein, der Verluste für den Bitcoin bringt, nach einer 4 Monate andauernden Gewinnserie.

Meme-Coins als treibende Kraft am Kryptomarkt

Schaut man sich dagegen die Entwicklungen bei den Meme-Coins an, bekommt man das Gefühl, man wäre in einer anderen Welt. Während Utility-Token sich zwar langfristig leichter an der Spitze des Rankings der größten Kryptowährungen halten können, können Meme-Coins dafür innerhalb weniger Tage einen Platz in den Top 50 erreichen und Kleinanleger über Nacht reich machen. Diese Geschichten häufen sich derzeit wieder. PEPE hat erst gezeigt, wie schnell ein Coin aus dem Nichts zu einer Marktkapitalisierung von 1,6 Milliarden Dollar kommen kann.

Wie das bei den Meme-Coins aber eben meistens ist, verfliegt die Euphorie danach auch schnell wieder. Rund 3 Wochen hat es bei PEPE gedauert, bis die Spitze erreicht war. Zumindest fürs Erste. Auch der Aufstieg von TURBO, dem Coin, für den ChatGPT die Schritt für Schritt Anleitung gegeben hat, hat für viel Aufsehen gesorgt, auch $ROLEX trendet aktuell auf Dextools mit einem Plus von weit mehr als 10.000 % unter den Top Gainern. Nun kommt mit dem Meme-Coin SpongeBob ($SPONGE) ein weiterer in die Liste, die innerhalb von 3 Tagen eine Marktkapitalisierung von knapp 100 Millionen Dollar erreicht haben.

Wenn man bedenkt, dass $SPONGE noch keine Woche alt ist und schon an zahlreichen Kryptobörsen gelistet wird und in den ersten Tagen auf Coinmarketcap und Dextools regelmäßig in den Trends auftaucht und dass die Marktkapitalisierung hier noch um das 30-fache steigen kann, bis man auf das Niveau von PEPE kommt, sieht es so aus, als könnte $SPONGE der nächste Coin sein, der Anlegern dazu verhilft, ihre Investition innerhalb kürzester Zeit zu vervielfachen.

Meme-Generator AiDoge.com ($AI) könnte extrem vom Hype profitieren

Der Hype um die neuen Meme-Coins, die Tag für Tag auf den Markt kommen, könnte vor allem für den Meme-Generator Aidoge.com ($AI) interessant werden. AiDoge.com nutzt künstliche Intelligenz, um durch Texteingabe Bilder zu erzeugen. Ähnlich wie Midjourney, nur mit dem großen Unterschied, dass Aidoge.com mit Memes und Nachrichten aus dem Krypto-Space angelernt wurde.

Der $AI-Token kann dabei dafür benutzt werden, um Credits zu kaufen, die man benötigt, um Memes zu erstellen. Damit hat der $AI einen Nutzen, der gerade in diesen Zeiten nicht besser gewählt sein könnte. Das zeichnet sich auch im Presale der $AI-Token ab. In den letzten 2 Tagen sind hier je eine Million Dollar pro Tag umgesetzt worden, weshalb es nicht mehr lange dauern dürfte, bis der $AI-Token ausverkauft ist. Investoren aus dem Presale haben noch die Möglichkeit, einen Buchgewinn mitzunehmen, da der Vorverkaufspreis bis zum Listing an den Kryptobörsen noch mehrfach angehoben wird.

Über den Autor: Manuel Lippitz ist Unternehmer und Investor seit mehreren Jahren. Nach einigen erfolgreichen Firmengründungen gewann das Investieren in unterschiedlichste Assets für ihn immer mehr an Bedeutung. Auf seinem Immobilienblog schreibt er über das Leben als Vermieter und mit der Inbetriebnahme der ersten eigenen Miningstationen im Jahr 2020 konzentrierte er sich immer mehr auf Kryptowährungen & NFTs, sowie die Möglichkeiten, die damit einhergehen.

