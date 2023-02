SingularityNET (AGIX) steigt seit Jahresbeginn über 1.228 % – Was steckt hinter dem Projekt

Die Informationen auf dieser Seite werden von cryptopr.com zur Verfügung gestellt. Die hier empfohlenen Produkte wurden subjektiv, aber redaktionell unabhängig ausgewählt. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com

SingularityNET hat seit Jahresbeginn eine der beeindruckendsten Rallys hingelegt. Dabei hat es die Kryptowährung innerhalb der letzten 7 Tage unter die Top 100 geschafft und für den größten Kursanstieg mit über 1.228 % gesorgt. Was genau hinter dem Projekt steht und wieso es zu den starken Kursanstiegen gekommen ist, soll in dem folgenden Beitrag erläutert werden.

Was steckt hinter SingularityNET?

SingularityNET wurde bereits im Jahr 2017 auf Cardano entwickelt und ist eine blockchainbasierte Plattform, mit welcher jeder Nutzer eigene KI-Dienste erstellen, teilen und monetarisieren kann. Dafür bietet das Projekt einen eigenen Marktplatz, über welchen diese bezogen werden können. Für die Zahlungen innerhalb des Netzwerks wird dabei der eigene Token AGIX verwendet.

Das Team von SingularityNET hat unter anderem die KI Sophia entwickelt. Sie wird als der ausdrucksstärkste Roboter bezeichnet und kann die menschliche Sprache vollständig verstehen. Zudem gehört zu den Entwicklungen auch OpenCog, welches die menschliche Intelligenz erreichen und sogar übertreffen soll.

Entwickelt wird es von einem großen Team aus Wissenschaftlern, Entwicklern, Forschern und Ingenieuren. Zu ihnen zählen unter anderem Dr. Ben Goertzel, Simone Giacomelli und Dr. David Hanson. Sie bringen unter anderem Erfahrungen von Unternehmen wie Hanson Robotics, OpenCog Foundation, Mozi Health, Disney, Human Emulation Robotics und Initiative for Awakening Machines.

Ein großer Vorteil des Projekts liegt in der Testmöglichkeit der Dienstleistungen, bevor eine Zahlung getätigt werden muss. Auf diese Weise können die Nutzer erst einmal ausprobieren, ob diese überhaupt für die eigenen Bedürfnisse geeignet ist.

Zudem können die Anwender auch eine Anfrage für die Erstellung von neuen KI-Diensten stellen. Diese finden dann die KI-Experten und entwickeln sie, um sich Belohnungen im AGIX-Token zu verdienen.

Mit der Einführung von SNEP (SingularityNET Enhancement Proposal) können die Nutzer nun auch Vorschläge für die Plattform machen, sofern sie den AGIX-Token auch halten.

Kursentwicklung von Singularity

SingularityNET ist seit Jahresbeginn um 1.140 % gestiegen, wobei es im Tageshoch heute sogar schon mehr als 1228 % waren. So notiert der Coin mittlerweile mit einer Marktkapitalisierung von mehr als 630 Mio. Euro auf Platz 73 der größten Kryptowährungen. Unter den Token für künstliche Intelligenzen und Big Date rangiert SingularityNET jetzt sogar auf Platz 2 hinter The Graph.

Aber auch viele andere Coins aus dem Sektor haben innerhalb der letzten Tage starke Kursanstiege verzeichnet. So sind auch heute 82 % aller KI- und Big-Data-Coins gestiegen. Zudem waren ihre Kursgewinne auch stärker als bei vielen anderen Kryptosektoren.

Die stärksten Anstiege verzeichnete SingularityNET seit Anfang Februar, wobei der Coin seit Monatsanfang bereits um 218 % gestiegen ist und zuvor schon über 240 % erreicht hatte. Somit steht die Kryptowährung nicht mehr nur bei 0,042 Euro, sondern mittlerweile bei 0,05255 Euro. In derselben Zeit nahm außerdem das Volumen von 1,7 Mio. auf bis zu 417 Mio. US-Dollar um 24.429 % zu.

Entwicklung von SingularityNET: Was man jetzt wissen sollte

Es gibt einige Gründe, welche zu dem starken Kursanstieg von SingularityNET geführt haben können. So fand die Rallye nach einer etwas dovisheren Haltung der amerikanischen Notenbank statt, welche die Hoffnungen auf eine frühere Umkehr in Bezug auf die Geldpolitik größer werden ließ. Somit wurden durch die Erwartung auf neue Liquidität die Kurse von Aktien und Kryptowährungen in die Höhe getrieben.

Zudem ist die revolutionäre Anwendung ChatGPT in der vergangenen Zeit stärker in den Mittelpunkt gerückt. Denn sie könnte das Suchen im Internet im Vergleich zu den traditionellen Suchmaschinen enorm erleichtern. Anstelle verschiedene Suchergebnisse zur Verfügung gestellt zu bekommen, unter denen man das passende heraussuchen muss, werden nur noch die passenden Antworten ausgegeben. Somit könnten traditionelle Dienste – wie primär die Google-Suche – künftig durch den neuen Service verdrängt werden. Was für ein enormes Potenzial in künstlichen Intelligenzen steckt, ist vielen somit noch einmal stärker bewusst geworden. Daher stieg dann vermutlich auch wiederum die Attraktivität von SingularityNET in der Hoffnung, das nächste ChatGPT oder etwas ähnlich revolutionäres zu finden.

Im Jahr 2022 konnte die Singularity Foundation mit ihrem Ableger TrueAGI und einer Open-Source-Gemeinschaft das OpenCog Hyperon von der mathematischen und konzeptionellen Idee zu einer funktionstüchtigen Software bringen. Die Alphaversion von zwei der wichtigsten Komponenten sind für das Jahr 2023 geplant. Dies sind der Spracheninterpreter MeTTa (Meta Type Talk) und der Wissensspeicher Distributed Atomspace.

OpenCog Hyperon soll ein vollständiges, skalierbares und quelloffenes System für eine allgemein künstliche Intelligenz sein. Dabei basiert es auf dem Prinzip der kognitiven Synergie, wobei die einzelnen Arten von KIs gemeinsam lernen und Probleme lösen. Dieser Prozess ist dabei vergleichbar mit Menschen, welche Intuition, Erfahrungen, Einsicht und Logik für Problemlösungen koordinieren.

Eine andere spannende Kryptowährung, welche sich das Potenzial von künstlichen Intelligenzen sowie Big Data zunutze macht, ist die neue Analyse- und Handelsplattform für Kryptoassets. Mit ihrer Hilfe und den umfangreichen Hilfsmitteln sollen Anleger künftig entscheidende Vorteile bei der Analyse erhalten, um fundiertere Handelsentscheidungen treffen zu können. Denn täglich entsteht eine Flut an Daten aus Vorverkäufen, Nachrichten, Analysen und Handelssignalen, welche Privatanleger kaum überwachen können. Daher entgehen ihnen oft die profitabelsten Investmentideen und gefährlichsten Risiken. Mit Dash 2 Trade sollen sie hingegen künftig weniger Verluste erleiden und höhere Gewinne erzielen können.

